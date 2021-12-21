В Кургане десятки домов останутся без воды из-за аварии

Подача холодной воды в несколько десятков домов в курганском микрорайоне Рябково будет ограничена 23 декабря из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза».
«В связи с аварийной ситуацией на линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу: улица Бурова-Петрова, 124, 23 декабря с 09.00 до 24.00 будет ограничена подача холодной воды. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении.
В частности, без холодной воды могут остаться детские сады №109, №110 и школа №17. Также под ограничения попали дома по адресам:
улица Анфиногенова, 102, 104, 106;
проспект Голикова, дома с №27 по №50, в том числе №39 (ТЭЦ);
улица Бурова-Петрова, дома с №115 по №124, 132, 140;
улица Промышленная, 19 (Курганский кабельный завод), 31, 33;
Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планировал потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году на эти цели планируют направить 220 млн рублей.
Подача холодной воды в несколько десятков домов в курганском микрорайоне Рябково будет ограничена 23 декабря из-за аварии на сетях холодного водоснабжения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза». «В связи с аварийной ситуацией на линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу: улица Бурова-Петрова, 124, 23 декабря с 09.00 до 24.00 будет ограничена подача холодной воды. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — говорится в сообщении. В частности, без холодной воды могут остаться детские сады №109, №110 и школа №17. Также под ограничения попали дома по адресам: Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей требуют замены. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году «Водный Союз» планировал потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году на эти цели планируют направить 220 млн рублей.