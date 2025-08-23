Россиянам объяснили, от чего на самом деле зависит их пенсия

При назначении пенсии в России основное значение имеют трудовой стаж и уровень заработной платы гражданина. Об этом рассказала доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко.
«При назначении пенсии учитываются в первую очередь трудовой стаж, который должен быть не менее 15 лет, и размер заработной платы — чем она была выше, тем больше индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) начислят гражданину», — сказала Коваленко в разговоре с aif.ru.
Учитываются также и страховой стаж. В него входит период прохождения военной службы, нахождение в отпуске по уходу за ребенком, осуществление ухода за инвалидами и престарелыми членами семьи, а также время проживания вместе с супругом-военнослужащим в районах, где отсутствовала возможность трудоустройства.
Кроме того, важен и год выхода на пенсию. Поскольку идет индексация баллов. В случае, если гражданин намерен продолжать трудиться после достижения пенсионного возраста, ему присваивается статус работающего пенсионера. Помимо существенного преимущества в виде зарплаты, данная категория граждан ежегодно в августе получает увеличение пенсионных выплат.
Ранее стало известно, что, по данным на 1 июля 2025 года средний размер пенсии по старости в России достиг почти 25,1 тысячи рублей. Раньше такая выплата в среднем составляла 25 098 рублей. Однако в Соцфонде РФ предупреждают, что важно учитывать статус пенсионера.
