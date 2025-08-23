Подросток и двое взрослых погибли в жесткой аварии в Хабаровском крае

Три человека погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля и грузовика на федеральной трассе А-370 «Уссури» в Хабаровском крае. Среди жертв оказался несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщили в Госавтоинспекции УМВД РФ по региону.
«По предварительным данным, в районе 56 км федеральной автодороги А-370 „Уссури“ водитель Toyota Noah, двигаясь со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, увидел дерево на краю проезжей части, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с грузовым Mitsubishi Canter», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Госавтоинспекции. В результате аварии три пассажира Toyota Noah скончались на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Среди погибших — женщина 1980 года, мужчина 1969 года рождения и девочка 2009 года.
В результате происшествия водитель и один из пассажиров автомобиля Toyota Noah получили травмы и были доставлены в районную больницу. Пострадавшими оказались мужчина 2004 года и девочка 2012 года рождения. Установлено, что все находившиеся на заднем ряду пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. По имеющейся информации, семья следовала из Амурской области к морю.
Ранее стало известно, что в Кстовском районе Нижегородской области следователи возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии, которая случилась 16 августа на 470-м километре трассы Москва–Уфа. Как стало известно, мужчина, управлявший автомобилем KIA врезался в стоявшую на обочине машину Hyundai. Из-за удара водитель и несовершеннолетний пассажир второй иномарки получили серьезные травмы, их доставили в больницу. Однако позже в больнице водитель Hyundai скончался, пишет телеканал 360.
