Опубликованы новые варианты ЕГЭ-2026

Появились открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который запланирован на 2026 год. Их опубликовали специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
«Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой», — на обнародованные данные института ссылается РИА Новости.
В июле в России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее Совфед одобрил заморозку госов для участников СВО.
