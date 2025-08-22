22 августа 2025

Опубликованы новые варианты ЕГЭ-2026

Изменений в структуре и содержании ЕГЭ на будущий год нет
Появились открытые варианты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который запланирован на 2026 год. Их опубликовали специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

«Школьникам стали доступны демонстрационные варианты, спецификации и кодификаторы по 15 предметам. Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) приведено в соответствие со школьной программой», — на обнародованные данные института ссылается РИА Новости.

В июле в России информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР признали запрещенной, напоминает «Национальная служба новостей». Ранее Совфед одобрил заморозку госов для участников СВО.

