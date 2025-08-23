«Как тебе такое, Илон Маск?»: отец бизнесмена наконец-то оценил изобретательность россиян

Отец Илона Маска оценил изобретательность россиян вслед за сыном
Эррол Маск оценил вклад России в мировой технологический прогресс
Эррол Маск оценил вклад России в мировой технологический прогресс

Отец Илона Маска Эррол Маск отметил высокую изобретательность россиян, подчеркнув их значительный вклад в мировые технологические достижения. Многие изобретения, появившиеся на Западе, были созданы в России практически одновременно, заявил Маск-старший в интервью.

«Россияне — плодовитые изобретатели. Знаете, многие вещи, которые были изобретены на Западе, примерно в то же время были изобретены и в России», — отметил Эррол Маск в ходе беседы с РИА Новости.

В частности, Маск обратил внимание на историю создания телефона. По его словам, русский изобретатель разработал устройство, схожее с телефоном, почти одновременно с моментом подачи Александром Беллом патента в Соединенных Штатах.

Он напомнил, что российские инженеры занимались конструированием летательных аппаратов в тот же период, когда братья Уилбур и Орвилл Райт совершали свои первые успешные полеты. Эррол Маск также подчеркнул, что подобные совпадения в истории технологий свидетельствуют о высоком уровне технической мысли и творческого потенциала российских специалистов.

Мем «Как тебе такое, Илон Маск?» возник в рунете в конце 2017 или в начале 2018 года и приобрел широкую популярность среди российских интернет-пользователей. Его основная идея заключается в публикации фотографий с необычными или абсурдными изобретениями, которые, по замыслу авторов, должны впечатлить или удивить американского предпринимателя и инженера Илона Маска.

Мем быстро стал одним из самых узнаваемых в российском сегменте интернета и получил некоторое распространение среди англоязычной аудитории. Особую известность этот интернет-феномен приобрел после того, как Илон Маск лично отреагировал на одну из подобных публикаций в Twitter, написав по-русски: «хаха офигенно».

