Трое пострадали из-за атаки дронов на Волгоградскую область

В ходе атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
«По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — цитирует Бочарова пресс-служба районной администрации в своем telegram-канале.
По данным властей, один из беспилотников рухнул в городе Петров Вал в районе улицы Ленина вблизи многоэтажки. В результате были повреждены стекла дома.
Украинские боевики в ночь на 23 августа атаковали при помощи БПЛА сразу несколько курортных городов РФ. Последние новости об отражении нападения — в онлайн-трансляции URA.RU. Воздушная гавань Волгограда ранее прекратила принимать и отправлять самолеты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.