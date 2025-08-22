22 августа 2025

Трое пострадали из-за атаки дронов на Волгоградскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей
Травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей Фото:

В ходе атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — цитирует Бочарова пресс-служба районной администрации в своем telegram-канале.

По данным властей, один из беспилотников рухнул в городе Петров Вал в районе улицы Ленина вблизи многоэтажки. В результате были повреждены стекла дома.

Украинские боевики в ночь на 23 августа атаковали при помощи БПЛА сразу несколько курортных городов РФ. Последние новости об отражении нападения — в онлайн-трансляции URA.RU. Воздушная гавань Волгограда ранее прекратила принимать и отправлять самолеты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе атаки ВСУ на Волгоградскую область пострадали трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. «По предварительной информации, пострадали трое жителей, один из них — ребенок. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь — угрозы для жизни нет», — цитирует Бочарова пресс-служба районной администрации в своем telegram-канале. По данным властей, один из беспилотников рухнул в городе Петров Вал в районе улицы Ленина вблизи многоэтажки. В результате были повреждены стекла дома. Украинские боевики в ночь на 23 августа атаковали при помощи БПЛА сразу несколько курортных городов РФ. Последние новости об отражении нападения — в онлайн-трансляции URA.RU. Воздушная гавань Волгограда ранее прекратила принимать и отправлять самолеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...