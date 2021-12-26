В Курганской области разрушается мост к крупному санаторию

Проблемы с мостом возникли в Звериноголовском районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Звериноголовском районе (Курганская область), по словам местного жителя, рушится основание моста, который ведет к санаторию «Сосновая роща». Об этом он написал на портале «Обратись».

«У мостового сооружения через реку Тобол на подъезде к санаторию „Сосновая роща“ в результате воздействия воды и корней растений имеются существенные разрушения в основании и на склонах сооружения. Дефекты „скрываются“ в зарослях растительности и в мусоре», — рассказал житель.

Он попросил обследовать мост на наличие проблем. Также, по его словам, на мосту нет освещения. На обращение ответили представители районной администрации. «Запрос о выявленных недостатках направлен в ГКУ „Курганавтодор“. Контрольный срок до 30.12.2021», — указано в ответе.

Властям Курганской области принадлежат два санатория. Один из них — «Сосновая роща». Ранее стало известно, что Курганская область получит 4 млрд рублей на ремонт мостов. Деньги будут выплачивать до 2024 года.

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