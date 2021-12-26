26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Курганской области разрушается мост к крупному санаторию

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, половодье, кировский мост, река тобол, наводнение, лед, река тобол весной
Проблемы с мостом возникли в Звериноголовском районе (архивное фото) Фото:

В Звериноголовском районе (Курганская область), по словам местного жителя, рушится основание моста, который ведет к санаторию «Сосновая роща». Об этом он написал на портале «Обратись».

«У мостового сооружения через реку Тобол на подъезде к санаторию „Сосновая роща“ в результате воздействия воды и корней растений имеются существенные разрушения в основании и на склонах сооружения. Дефекты „скрываются“ в зарослях растительности и в мусоре», — рассказал житель.

Он попросил обследовать мост на наличие проблем. Также, по его словам, на мосту нет освещения. На обращение ответили представители районной администрации. «Запрос о выявленных недостатках направлен в ГКУ „Курганавтодор“. Контрольный срок до 30.12.2021», — указано в ответе.

Властям Курганской области принадлежат два санатория. Один из них — «Сосновая роща». Ранее стало известно, что Курганская область получит 4 млрд рублей на ремонт мостов. Деньги будут выплачивать до 2024 года.

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В Звериноголовском районе (Курганская область), по словам местного жителя, рушится основание моста, который ведет к санаторию «Сосновая роща». Об этом он написал на портале «Обратись». «У мостового сооружения через реку Тобол на подъезде к санаторию „Сосновая роща“ в результате воздействия воды и корней растений имеются существенные разрушения в основании и на склонах сооружения. Дефекты „скрываются“ в зарослях растительности и в мусоре», — рассказал житель. Он попросил обследовать мост на наличие проблем. Также, по его словам, на мосту нет освещения. На обращение ответили представители районной администрации. «Запрос о выявленных недостатках направлен в ГКУ „Курганавтодор“. Контрольный срок до 30.12.2021», — указано в ответе. Властям Курганской области принадлежат два санатория. Один из них — «Сосновая роща». Ранее стало известно, что Курганская область получит 4 млрд рублей на ремонт мостов. Деньги будут выплачивать до 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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