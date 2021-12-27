Цифровизация в ЯНАО обойдется по цене островов на Багамах

В ЯНАО на цифровизацию потратят около трех млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

Правительство ЯНАО выделит на реализацию комплексной программы «Цифровая Трансформация» с 2022 по 2024 год около 3 млрд рублей. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте окружного правительства. За эти деньги можно купить несколько Багамских островов. Один остров стоит около 15 млн долларов по данным сайта Islandsale.ru.

«Общий объем финансирования комплексной программы „Цифровая Трансформация ЯНАО“ с составляет: 2022 год — 1 100 945 000 рублей, 2023 год — 831 792 000 рублей, 2024 год 898 782 000 рублей. Цель программы повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти, повышение удовлетворенности граждан государственными услугами и повышение адресности и эффективности оказания мер социальной поддержки», — говорится в опубликованном документе.

Участие в реализации программы примут 14 органов окружной власти, где исполнителем выступит департамент информационных технологий, а куратором назначен заместитель губернатора и руководитель аппарата главы ЯНАО Ирина Новоселова. Комплексная программа затронет 10 направлений отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

Программа «Цифровой Трансформации» выходит в рамках «Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления ЯНАО до 2024 года» и национального проекта »«Цифровая экономика России». Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО вошел в число лидеров регионов РФ в рейтинге «цифровой зрелости».

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