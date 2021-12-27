У бизнесмена несколько раз отобрали снюсы на курганской границе

В общей сложности Роспотребнадзор изъял у предпринимателя 1200 упаковок сосательного табака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около 1200 упаковок сосательного табака (снюс) изъяли у индивидуального предпринимателя в пункте пропуска через госграницу в Петухово (Курганская область) по итогам 2021 года. В результате бизнесмен стал фигурантом трех административных дел, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«В течение 2021 года ИП Левин Д. В. был трижды привлечен к административной ответственности по ч.2 15.12 КоАП РФ (продажа товаров и продукции без маркировки). Предприниматель пытался ввести в оборот никотинсодержащую продукцию (табак сосательный — снюс). Общее количество запрещенных товаров составило 1200 упаковок», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Снюсы у предпринимателя неоднократно выявляли в пункте пропуска «Петухово-автодорожный» Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. Административные дела возбуждал Роспотребнадзор. В отношении товара проводилась экспертная оценка, по результатам которой продукция признана несоответствующей требованиям законодательства о маркировке товаров.

Решением суда по каждому из административных дел предпринимателю назначены штрафы в пять тысяч рублей. «Никотинсодержащая продукция изъята и будет уничтожена в установленном законом порядке», — говорится в сообщении. Контактных данных предпринимателя в распоряжении URA.RU нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в мае снюсы незаконно продавали в одном из курганских магазинов сети «Красное&Белое». Юрлицо (ООО «Альфа-Курган») выплатило за это нарушение штраф в 300 тысяч рублей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам