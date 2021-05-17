В «Красное&Белое» в Кургане продавали снюсы

В курганском магазине продавали запрещенный табак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одном из курганских магазинов сети «Красное&Белое» продавали никотиновые пэки (снюс). Юрлицо (ООО «Альфа-Курган») уже выплатило 300 тысяч рублей штрафа за нарушение, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи обнаружили снюсы на полках магазина в микрорайоне Энергетики в марте 2020 года. «Пэки находились в торговом зале магазина, образцы были выставлены на витрину, снабжены ценниками, на которых была отражена недостоверная информация о товаре: не указана крепость порции. Кроме того, на маркировке пэков отсутствовала информация о сроке годности. Обществу был назначен штраф 300 тыс. рублей», — указано в информации на сайте ведомства.

ООО «Альфа-Курган» оспаривало штраф в суде. Однако Арбитражный суд Курганской области, а затем и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) признали законность действий сотрудников Роспотребнадзора. Получить комментарии в ООО «Альфа-Курган» URA.RU не удалось. В открытых данных не указан контактный телефон организации.

Снюсы были запрещены в России к продаже еще в 2015 году, однако запрет игнорировали. В 2019 году снюсы начали активно употреблять российские школьники. После этого последовали законодательные запреты на уровне регионов, а затем и на федеральном уровне. Однако запреты эти продолжают обходить.