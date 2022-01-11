11 января 2022

Курганец был заживо похоронен на рабочем месте

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Дачные участки. Курган, земля, вспаханная земля
Мужчину завалило землей в Далматовском районе Фото:

В Далматовском районе (Курганская область) сварщика завалило грунтом во время работ, из-за чего он погиб. Данная информация была размещена 12 января на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области.

«В переулке Компрессорный села Песчано-Коледино Далматовского района, произошло обрушение стенок котлована. Осыпавшимся грунтом был смертельно травмирован электросварщик, оказавшийся в момент обрушения котлована под завалами», — указано в сообщении.

Обрушение произошло в декабре 2021 года во время сварочно-монтажных работ на участке трубопровода. Представители ведомства возбудили уголовное дело по признакам нарушения безопасности во время работ, которое повлекло смерть человека. Ведется следствие.

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В Далматовском районе (Курганская область) сварщика завалило грунтом во время работ, из-за чего он погиб. Данная информация была размещена 12 января на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области. «В переулке Компрессорный села Песчано-Коледино Далматовского района, произошло обрушение стенок котлована. Осыпавшимся грунтом был смертельно травмирован электросварщик, оказавшийся в момент обрушения котлована под завалами», — указано в сообщении. Обрушение произошло в декабре 2021 года во время сварочно-монтажных работ на участке трубопровода. Представители ведомства возбудили уголовное дело по признакам нарушения безопасности во время работ, которое повлекло смерть человека. Ведется следствие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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