Курганец был заживо похоронен на рабочем месте

Мужчину завалило землей в Далматовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Далматовском районе (Курганская область) сварщика завалило грунтом во время работ, из-за чего он погиб. Данная информация была размещена 12 января на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Курганской области.

«В переулке Компрессорный села Песчано-Коледино Далматовского района, произошло обрушение стенок котлована. Осыпавшимся грунтом был смертельно травмирован электросварщик, оказавшийся в момент обрушения котлована под завалами», — указано в сообщении.

Обрушение произошло в декабре 2021 года во время сварочно-монтажных работ на участке трубопровода. Представители ведомства возбудили уголовное дело по признакам нарушения безопасности во время работ, которое повлекло смерть человека. Ведется следствие.