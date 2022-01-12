В Кургане умер Заслуженный врач РФ

Андрей Шторц проработал врачом в Кургане более 40 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на 74-м году году жизни скончался Заслуженный врач РФ Андрей Шторц. Данная информация была размещена 13 января на сайте областного депздрава.

«С прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни после продолжительной болезни не стало Заслуженного врача Российской Федерации Шторца Андрея Генриховича. Прощание с Андреем Генриховичем состоится 14 января 2021 года с 11:00 до 12:00 в траурном зале ГКУ „Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы“ (ЖБИ)», — указано в сообщении.

Шторц родился в селе Просвет Кетовского района (Курганская область). С 1976 года по 2020 год он работал в Курганской поликлинике №2, где был врачом-хирургом и заведующим хирургическим кабинетом. В 2014 году ему присвоили звание Заслуженный врач Российской Федерации.

Андрей Шторц начал работать в Курганской поликлинике №2 в 1976 году Фото: Единый портал медучреждений Курганской области