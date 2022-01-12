12 января 2022

В Кургане умер Заслуженный врач РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Шторц проработал врачом в Кургане более 40 лет (архивное фото) Фото:

В Кургане на 74-м году году жизни скончался Заслуженный врач РФ Андрей Шторц. Данная информация была размещена 13 января на сайте областного депздрава.

«С прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни после продолжительной болезни не стало Заслуженного врача Российской Федерации Шторца Андрея Генриховича. Прощание с Андреем Генриховичем состоится 14 января 2021 года с 11:00 до 12:00 в траурном зале ГКУ „Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы“ (ЖБИ)», — указано в сообщении.

Шторц родился в селе Просвет Кетовского района (Курганская область). С 1976 года по 2020 год он работал в Курганской поликлинике №2, где был врачом-хирургом и заведующим хирургическим кабинетом. В 2014 году ему присвоили звание Заслуженный врач Российской Федерации.

Андрей Шторц начал работать в Курганской поликлинике №2 в 1976 году
Фото:

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В Кургане на 74-м году году жизни скончался Заслуженный врач РФ Андрей Шторц. Данная информация была размещена 13 января на сайте областного депздрава. «С прискорбием сообщаем, что на 74-м году жизни после продолжительной болезни не стало Заслуженного врача Российской Федерации Шторца Андрея Генриховича. Прощание с Андреем Генриховичем состоится 14 января 2021 года с 11:00 до 12:00 в траурном зале ГКУ „Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы“ (ЖБИ)», — указано в сообщении. Шторц родился в селе Просвет Кетовского района (Курганская область). С 1976 года по 2020 год он работал в Курганской поликлинике №2, где был врачом-хирургом и заведующим хирургическим кабинетом. В 2014 году ему присвоили звание Заслуженный врач Российской Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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