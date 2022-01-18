18 января 2022
17 января 2022

Тюменский преподаватель частично признал вину в педофилии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Обвиняемому грозит до 20 лет колонии Фото:

Бывший руководитель детского кружка в Тюмени, обвиняемый в педофилии, частично признал свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Первое заседание по делу прошло 19 января.

«Сегодня в Центральном районном суде Тюмени состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя детской студии. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый частично признает свою вину», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. По данным следствия, он приставал к юным воспитанницам, просил снять одежду. Подсудимому предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывший руководитель детского кружка в Тюмени, обвиняемый в педофилии, частично признал свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Первое заседание по делу прошло 19 января. «Сегодня в Центральном районном суде Тюмени состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя детской студии. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый частично признает свою вину», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. По данным следствия, он приставал к юным воспитанницам, просил снять одежду. Подсудимому предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...