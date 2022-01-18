Тюменский преподаватель частично признал вину в педофилии

Бывший руководитель детского кружка в Тюмени, обвиняемый в педофилии, частично признал свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Первое заседание по делу прошло 19 января.
«Сегодня в Центральном районном суде Тюмени состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя детской студии. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый частично признает свою вину», — рассказали в пресс-службе.
Ранее агентство писало, что мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. По данным следствия, он приставал к юным воспитанницам, просил снять одежду. Подсудимому предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.
Бывший руководитель детского кружка в Тюмени, обвиняемый в педофилии, частично признал свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Первое заседание по делу прошло 19 января. «Сегодня в Центральном районном суде Тюмени состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя детской студии. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый частично признает свою вину», — рассказали в пресс-службе. Ранее агентство писало, что мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. По данным следствия, он приставал к юным воспитанницам, просил снять одежду. Подсудимому предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.