Тюменский преподаватель частично признал вину в педофилии

Обвиняемому грозит до 20 лет колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывший руководитель детского кружка в Тюмени, обвиняемый в педофилии, частично признал свою вину. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Первое заседание по делу прошло 19 января.

«Сегодня в Центральном районном суде Тюмени состоялось первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя детской студии. 37-летний преподаватель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Подсудимый частично признает свою вину», — рассказали в пресс-службе.

Ранее агентство писало, что мужчину уличили в 11 преступных эпизодах. По данным следствия, он приставал к юным воспитанницам, просил снять одежду. Подсудимому предъявлено обвинение по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ. Ему грозит до 20 лет колонии.