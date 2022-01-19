Тело нашли в заброшенном подвале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Труп мужчины обнаружили в подвале заброшенного дома в Тобольске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. Тоболяк был убит, а его тело после смерти возили на санях.

«В Тобольске в подвале нежилого дома, расположенного на улице Лермонтова, обнаружено тело 31-летнего мужчины. По версии следствия, убийцей является его 37-летний знакомый. 27 декабря 2021 года подозреваемый выпивал со своим приятелем. Случился конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес собутыльнику удары руками и ногами по голове и телу», — рассказали URA.RU в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, убийца положил тело внутрь небольшого дивана, поставил его на сани и отвез в заброшенное здание. В преступлении задержанный мужчина уже признался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что житель Тюмени на спор убил человека. Труп он спрятал в болоте.

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