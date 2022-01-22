22 января 2022
21 января 2022
20 января 2022

Начальника пожарной части в ЯНАО проверят после жалоб в соцсетях

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Учения МЧС. Курган, пожарный шланг, пожарный
Пожарного из Сеяхи обвинили в рукоприкладстве и угрозах Фото:

Департамент гражданской защиты населения ЯНАО проведет проверку в отношении начальника пожарной части в селе Сеяха Ямальского района ЯНАО после анонимных сообщений о якобы поступающих от него угрозах и рукоприкладстве. Об этом сообщили представители ведомства в комментариях под жалобой в сети «ВКонтакте».

«По данному сообщению противопожарной службой ЯНАО будет проведена проверка», — написали представители депзащиты. При этом мнения жителей села по описанному инциденту разделились — часть комментаторов считает, что мужчину оболгали, часть — что известного в Сеяхе человека перепутали с кем-то другим, тезкой или однофамильцем.

«Зачем вброс анонимный проверять?» — выразила недоумение Галина Прокопович. «Он школьников не избивал, это вранье, перепутали с однофамильцем», — добавила Алла Худи.

В самом сообщении, вызвавшем скандал, говорится об инциденте, якобы имевшем место на прошлой неделе. По словам автора анонимки, начальник пожарной части избил человека и остался безнаказанным, при этом подобные инциденты якобы возникают не первый раз — ранее мужчина будто бы уже вступал в драку из-за звучавших в его адрес оскорблений, а также угрожал оппонентам «передавить на своей машине».

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Департамент гражданской защиты населения ЯНАО проведет проверку в отношении начальника пожарной части в селе Сеяха Ямальского района ЯНАО после анонимных сообщений о якобы поступающих от него угрозах и рукоприкладстве. Об этом сообщили представители ведомства в комментариях под жалобой в сети «ВКонтакте». «По данному сообщению противопожарной службой ЯНАО будет проведена проверка», — написали представители депзащиты. При этом мнения жителей села по описанному инциденту разделились — часть комментаторов считает, что мужчину оболгали, часть — что известного в Сеяхе человека перепутали с кем-то другим, тезкой или однофамильцем. «Зачем вброс анонимный проверять?» — выразила недоумение Галина Прокопович. «Он школьников не избивал, это вранье, перепутали с однофамильцем», — добавила Алла Худи. В самом сообщении, вызвавшем скандал, говорится об инциденте, якобы имевшем место на прошлой неделе. По словам автора анонимки, начальник пожарной части избил человека и остался безнаказанным, при этом подобные инциденты якобы возникают не первый раз — ранее мужчина будто бы уже вступал в драку из-за звучавших в его адрес оскорблений, а также угрожал оппонентам «передавить на своей машине».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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