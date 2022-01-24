24 января 2022
22 января 2022
21 января 2022

В Салехарде из-за бомжей усилили патрулирование торговых центров

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители столицы в режиме пандемии. Москва, бомж, нищие, бомжи, нищий
Бездомные зимой пытаются больше времени проводить в теплых помещениях Фото:

Властям Салехарда (ЯНАО) пришлось усилить патрулирование улиц и торговых центров после того, как увеличилось число жалоб от горожан на бездомных в общественных местах. Об этом URA.RU рассказали представители городской администрации.

«Администрация города по этому вопросу (жалобы на присутствие бездомных в общественных местах — ред.) тесно взаимодействует с полицией. Усилено патрулирование улиц и торговых центров», — сообщили в мэрии Салехарда.

По информации городских властей, последняя выездная проверка показала, что в торговых центрах нет лиц без определенного места жительства. В мэрии уточнили, что в Салехарде при храме Петра и Павла действует центр реабилитации «Обитель» для бездомных, а центром социальной помощи предоставляется услуга по обеспечению временным жильем, питанием, одеждой.

По информации URA.RU, бизнесмены и арендаторы торговых площадей в центре Салехарда в очередной раз начали жаловаться на бездомных: те с наступлением холодов вернулись в торговые центры ямальской столицы. Бездомные якобы занимают сидячие места на скамейках и стульях и не желают уходить из помещений добровольно.

Ранее URA.RU рассказывало об аналогичной ситуации, сложившейся год назад. В мэрии Салехарда тогда отложили решение проблемы на теплое время года.

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Властям Салехарда (ЯНАО) пришлось усилить патрулирование улиц и торговых центров после того, как увеличилось число жалоб от горожан на бездомных в общественных местах. Об этом URA.RU рассказали представители городской администрации. «Администрация города по этому вопросу (жалобы на присутствие бездомных в общественных местах — ред.) тесно взаимодействует с полицией. Усилено патрулирование улиц и торговых центров», — сообщили в мэрии Салехарда. По информации городских властей, последняя выездная проверка показала, что в торговых центрах нет лиц без определенного места жительства. В мэрии уточнили, что в Салехарде при храме Петра и Павла действует центр реабилитации «Обитель» для бездомных, а центром социальной помощи предоставляется услуга по обеспечению временным жильем, питанием, одеждой. По информации URA.RU, бизнесмены и арендаторы торговых площадей в центре Салехарда в очередной раз начали жаловаться на бездомных: те с наступлением холодов вернулись в торговые центры ямальской столицы. Бездомные якобы занимают сидячие места на скамейках и стульях и не желают уходить из помещений добровольно. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичной ситуации, сложившейся год назад. В мэрии Салехарда тогда отложили решение проблемы на теплое время года.
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