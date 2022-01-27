27 января 2022
26 января 2022

Молодежный центр ЯНАО возглавил новый руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Молодой управленец приехал в ЯНАО из Самары Фото:

Директором «Арт-резиденции» в Новом Уренгое назначили молодого управленца из Самары Владислава Лихачева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии города.

«Да, это так», — сообщил представитель администрации. Также отмечается, что молодой управленец приехал в Новый Уренгой из Самары.

Источник URA.RU в политических кругах региона рассказал, что на должность Лихачева назначил замглавы мэрии Михаил Терещенко. «Говорят, что его назначал зам Андрея Воронова Терещенко, и биография у молодого чиновника идеальная», — пояснил собеседник.

В пресс-службу мэрии был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ на момент публикации получен не был.

В начале февраля 2021 года на эту должность назначали бывшую руководительницу управления по работе с молодежью и общественностью мэрии Нового Уренгоя Оксану Реймер. До того, как она заняла пост, он долгое время был вакантным. А с ноября 2021 года в «Арт-резиденцию» вновь искали руководителя.

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Директором «Арт-резиденции» в Новом Уренгое назначили молодого управленца из Самары Владислава Лихачева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии города. «Да, это так», — сообщил представитель администрации. Также отмечается, что молодой управленец приехал в Новый Уренгой из Самары. Источник URA.RU в политических кругах региона рассказал, что на должность Лихачева назначил замглавы мэрии Михаил Терещенко. «Говорят, что его назначал зам Андрея Воронова Терещенко, и биография у молодого чиновника идеальная», — пояснил собеседник. В пресс-службу мэрии был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ на момент публикации получен не был. В начале февраля 2021 года на эту должность назначали бывшую руководительницу управления по работе с молодежью и общественностью мэрии Нового Уренгоя Оксану Реймер. До того, как она заняла пост, он долгое время был вакантным. А с ноября 2021 года в «Арт-резиденцию» вновь искали руководителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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