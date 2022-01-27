Молодежный центр ЯНАО возглавил новый руководитель

28 января 2022 в 10:46 Размер текста - 17 +

Молодой управленец приехал в ЯНАО из Самары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директором «Арт-резиденции» в Новом Уренгое назначили молодого управленца из Самары Владислава Лихачева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии города. «Да, это так», — сообщил представитель администрации. Также отмечается, что молодой управленец приехал в Новый Уренгой из Самары. Источник URA.RU в политических кругах региона рассказал, что на должность Лихачева назначил замглавы мэрии Михаил Терещенко. «Говорят, что его назначал зам Андрея Воронова Терещенко, и биография у молодого чиновника идеальная», — пояснил собеседник. В пресс-службу мэрии был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ на момент публикации получен не был. В начале февраля 2021 года на эту должность назначали бывшую руководительницу управления по работе с молодежью и общественностью мэрии Нового Уренгоя Оксану Реймер. До того, как она заняла пост, он долгое время был вакантным. А с ноября 2021 года в «Арт-резиденцию» вновь искали руководителя. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директором «Арт-резиденции» в Новом Уренгое назначили молодого управленца из Самары Владислава Лихачева. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии города. «Да, это так», — сообщил представитель администрации. Также отмечается, что молодой управленец приехал в Новый Уренгой из Самары. Источник URA.RU в политических кругах региона рассказал, что на должность Лихачева назначил замглавы мэрии Михаил Терещенко. «Говорят, что его назначал зам Андрея Воронова Терещенко, и биография у молодого чиновника идеальная», — пояснил собеседник. В пресс-службу мэрии был направлен запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть эту информацию. Ответ на момент публикации получен не был. В начале февраля 2021 года на эту должность назначали бывшую руководительницу управления по работе с молодежью и общественностью мэрии Нового Уренгоя Оксану Реймер. До того, как она заняла пост, он долгое время был вакантным. А с ноября 2021 года в «Арт-резиденцию» вновь искали руководителя.