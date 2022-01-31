Власти выделят миллионы на ремонт «трассы смерти» в ЯНАО

Деньги на капитальный ремонт дороги выделяются в рамках нацпроекта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из федеральной субсидии власти ЯНАО выделяют порядка 850 миллионов на капитальный ремонт дороги Сургут-Салехард, которую водители называют «трассой смерти». Информация о денежном распределении опубликована на сайте правительства региона.

«Проектом предусмотрено распределение субсидии из федерального бюджета, предоставляемой на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта. Речь идет о капитальном ремонте автомобильной дороги Сургут — Салехард», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отремонтируют два участка — от Пуровска до Коротчаево и от границы ЯНАО до Губкинского. «Утвердить департаменту транспорта и дорожного хозяйства округа распределение субсидии в 2022 году в размере 109 341 000 рублей», — говорится в проекте документа по выделению субсидии.

В 2023 году выделят 223 025 100 рублей. Также закладывается сумма на иные «межбюджетные трансферты из федерального бюджета» для реализации этого проекта в 2022 и 2023 годах в размере 191 503 200 рублей. Все эти деньги пойдут на ремонт участка трассы от Пуровска до Коротчаево. А в 2024 году выделят 326 259 900 рублей на отрезок от границы ЯНАО до Губкинского.

На трассе Сургут-Салехард в 2020 году практически вдвое выросло количество ДТП, в том числе и с летальным исходом. Масштабные ремонтные работы на этой автодороге начали проводить в 2021 году.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам