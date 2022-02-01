01 февраля 2022
31 января 2022

В Тюмени из горящего дома спасли четырех человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, пожарные, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Пожар произошел в многоэтажке на Широтной Фото:

Сотрудники МЧС Тюменской области спасли четырех человек из пожара, случившегося в одном из многоквартирных домов на улице Широтной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 13:04 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Широтной, 192к1. Из зоны воздействия опасных факторов спасены четыре человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Сейчас огонь локализован, погибших и пострадавших в ЧП не оказалось. Тушением квартиры занимаются девять единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее URA.RU писало о пожаре на базе отдыха «Боровое». Там загорелся пункт проката.

Обновлено (02.02.2022, 14:12): по уточненным данным от регионального МЧС, из пожара спасено шесть человек. В том числе — ребенок.

Одна из квартир основательно выгорела
Фото:
Жителей дома эвакуировали на улицу
Фото:

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Сотрудники МЧС Тюменской области спасли четырех человек из пожара, случившегося в одном из многоквартирных домов на улице Широтной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В 13:04 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Широтной, 192к1. Из зоны воздействия опасных факторов спасены четыре человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Сейчас огонь локализован, погибших и пострадавших в ЧП не оказалось. Тушением квартиры занимаются девять единиц техники и 25 человек личного состава. Ранее URA.RU писало о пожаре на базе отдыха «Боровое». Там загорелся пункт проката. Обновлено (02.02.2022, 14:12): по уточненным данным от регионального МЧС, из пожара спасено шесть человек. В том числе — ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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