Сотрудники МЧС Тюменской области спасли четырех человек из пожара, случившегося в одном из многоквартирных домов на улице Широтной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«В 13:04 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Широтной, 192к1. Из зоны воздействия опасных факторов спасены четыре человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Сейчас огонь локализован, погибших и пострадавших в ЧП не оказалось. Тушением квартиры занимаются девять единиц техники и 25 человек личного состава.
Сотрудники МЧС Тюменской области спасли четырех человек из пожара, случившегося в одном из многоквартирных домов на улице Широтной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «В 13:04 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Широтной, 192к1. Из зоны воздействия опасных факторов спасены четыре человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Сейчас огонь локализован, погибших и пострадавших в ЧП не оказалось. Тушением квартиры занимаются девять единиц техники и 25 человек личного состава. Ранее URA.RU писало о пожаре на базе отдыха «Боровое». Там загорелся пункт проката. Обновлено (02.02.2022, 14:12): по уточненным данным от регионального МЧС, из пожара спасено шесть человек. В том числе — ребенок.