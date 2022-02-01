Пожар произошел в многоэтажке на Широтной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники МЧС Тюменской области спасли четырех человек из пожара, случившегося в одном из многоквартирных домов на улице Широтной. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В 13:04 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного на улице Широтной, 192к1. Из зоны воздействия опасных факторов спасены четыре человека», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Сейчас огонь локализован, погибших и пострадавших в ЧП не оказалось. Тушением квартиры занимаются девять единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее URA.RU писало о пожаре на базе отдыха «Боровое». Там загорелся пункт проката.

Обновлено (02.02.2022, 14:12): по уточненным данным от регионального МЧС, из пожара спасено шесть человек. В том числе — ребенок.

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