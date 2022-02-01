01 февраля 2022
31 января 2022

На популярной тюменской базе отдыха крупный пожар. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар возле базы ОМОН в Екатеринбурге
Огонь полностью охватил здание пункта проката (архивное фото) Фото:

Пожар в пункте проката инвентаря произошел на тюменской базе отдыха «Боровое». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«2 февраля в 12:18 поступило сообщение о том, что в Тюменском районе на базе отдыха „Боровое“ произошел пожар в одноэтажном здании проката инвентаря. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 30 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Загоревшееся здание полностью охвачено огнем, пылает порядка 40 квадратных метров. При этом возгорание удалось локализовать и на соседние постройки пламя не перекинулось. Пострадавших среди людей также нет.

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Пожар в пункте проката инвентаря произошел на тюменской базе отдыха «Боровое». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «2 февраля в 12:18 поступило сообщение о том, что в Тюменском районе на базе отдыха „Боровое“ произошел пожар в одноэтажном здании проката инвентаря. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 30 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Загоревшееся здание полностью охвачено огнем, пылает порядка 40 квадратных метров. При этом возгорание удалось локализовать и на соседние постройки пламя не перекинулось. Пострадавших среди людей также нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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