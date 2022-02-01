Огонь полностью охватил здание пункта проката (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар в пункте проката инвентаря произошел на тюменской базе отдыха «Боровое». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

«2 февраля в 12:18 поступило сообщение о том, что в Тюменском районе на базе отдыха „Боровое“ произошел пожар в одноэтажном здании проката инвентаря. На месте от МЧС работают 12 единиц техники и 30 человек», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Загоревшееся здание полностью охвачено огнем, пылает порядка 40 квадратных метров. При этом возгорание удалось локализовать и на соседние постройки пламя не перекинулось. Пострадавших среди людей также нет.