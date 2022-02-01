Тюменец, дважды стрелявший в людей, получил 4 года тюрьмы

Суд приговорил нарушителя спокойствия к четырем годам колонии общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ялуторовский районный суд приговорил 30-летнего местного жителя Сергея Переладова к четырем годам колонии общего режима за то, что он дважды стрелял в людей из травматического пистолета. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Мужчина признан виновным в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ, п. «з» ч.2 ст. 112 УК РФ — хулиганство с угрозой применения насилия и умышленное причинение вреда здоровью с применением оружия.

«Как следует из материалов дела, 25 октября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи ресторанно-гостиничного комплекса „Ретро“ Ялуторовска, достал пистолет модели „ПМ-Т“ калибра 9 мм РА, заводского изготовления и выстрелил в сторону массового скопления людей. Пуля попала одному из граждан в нижнюю челюсть», — сообщает пресс-служба ведомства.

Там добавили, что вечером того же дня Переладов отдыхал с друзьями в одной тюменских квартир, где поссорился с приятелем и выстрелил ему в голову. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Впоследствии, во время суда, он извинился перед другом и выплатил ему коменсацию 30 тыс. рублей.

Вины в хулиганстве возле кафе «Ретро» Переладов не признал. Он заявил, что 25 октября 2020 года поссорился возле заведения с незнакомым мужчиной. Последний якобы начал оскорблять Переладова и применять к нему физическую силу. Чтобы успокоить его, осужденный достал пистолет, прицелился выше головы и выстрелил. Услышав от прохожих, что мужчина ранен, Переладов скрылся с места происшествия.

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