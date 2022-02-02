Организатора курганских гонок обвинили в смерти свердловчанина

02 февраля 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Один из участников гонки не справился с управлением (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Катайске (Курганская область) будут судить организатора гонок за то, что на них погиб житель Свердловской области. Данная информация была размещена 2 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В ходе соревнований один из участников, управляя автомобилем марки „ВАЗ-210740“ при прохождении скоростного участка с трамплинами не справился с управлением и допустил выезд за пределы необорудованной гоночной трассы, совершив наезд на жителя Свердловской области. От полученных множественных травм потерпевший 1993 г. р. скончался в машине скорой помощи», — указано в сообщении. Финал Открытого Кубка Катайского района по ралли-спринту «Казанская тропа 2021» прошел 21 августа 2021 года. Следствие считает, что 58-летний организатор мероприятия не сделал все необходимое, чтобы зрители не находились в опасной зоне вблизи трассы. Организатора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Также выяснилось, что потерявшего управление водителя допустили к соревнованиям без лицензии пилота. Дело направлено в суд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Катайске (Курганская область) будут судить организатора гонок за то, что на них погиб житель Свердловской области. Данная информация была размещена 2 февраля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В ходе соревнований один из участников, управляя автомобилем марки „ВАЗ-210740“ при прохождении скоростного участка с трамплинами не справился с управлением и допустил выезд за пределы необорудованной гоночной трассы, совершив наезд на жителя Свердловской области. От полученных множественных травм потерпевший 1993 г. р. скончался в машине скорой помощи», — указано в сообщении. Финал Открытого Кубка Катайского района по ралли-спринту «Казанская тропа 2021» прошел 21 августа 2021 года. Следствие считает, что 58-летний организатор мероприятия не сделал все необходимое, чтобы зрители не находились в опасной зоне вблизи трассы. Организатора обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека. Также выяснилось, что потерявшего управление водителя допустили к соревнованиям без лицензии пилота. Дело направлено в суд.