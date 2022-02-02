Скандальная школа-интернат в ЯНАО задолжала своим сотрудникам

Исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Антипаютинская школа-интернат, из которой сбежал подросток, задолжала 13 сотрудникам зарплату на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что у образовательной организации перед 13 работниками за 2020—2021 годы образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 1 млн рублей. Поскольку по результатам внесенного прокуратурой района представления выявленные нарушения не были устранены, прокурор обратился с исками в суд», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что недоплата сотрудника произошла из-за неправильного применения расчета зарплаты. Все, недополучившие свои деньги сотрудники — младшие воспитатели.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Директор учебного заведения привлечен к административной ответственности. Ранее его уже оштрафовали за нарушения при реализации нацпроекта.

Дозвониться в приемную директора, чтобы получить оперативный комментарий, не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил.

Из школы-интерната в ноябре 2021 года сбежал 14-летний подросток. Мать обвиняла школу в давлении на ребенка, но эту информацию опровергли.