02 февраля 2022
01 февраля 2022

Скандальная школа-интернат в ЯНАО задолжала своим сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, документы, совещание, обсуждение, чиновник, рука, бумаги, политика, решение, собрание, депутаты, рассмотрение
Исполнения решения суда находится на контроле прокуратуры Фото:

Антипаютинская школа-интернат, из которой сбежал подросток, задолжала 13 сотрудникам зарплату на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры.

«Установлено, что у образовательной организации перед 13 работниками за 2020—2021 годы образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 1 млн рублей. Поскольку по результатам внесенного прокуратурой района представления выявленные нарушения не были устранены, прокурор обратился с исками в суд», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что недоплата сотрудника произошла из-за неправильного применения расчета зарплаты. Все, недополучившие свои деньги сотрудники — младшие воспитатели.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Директор учебного заведения привлечен к административной ответственности. Ранее его уже оштрафовали за нарушения при реализации нацпроекта.

Дозвониться в приемную директора, чтобы получить оперативный комментарий, не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил.

Из школы-интерната в ноябре 2021 года сбежал 14-летний подросток. Мать обвиняла школу в давлении на ребенка, но эту информацию опровергли.

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Антипаютинская школа-интернат, из которой сбежал подросток, задолжала 13 сотрудникам зарплату на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте окружной прокуратуры. «Установлено, что у образовательной организации перед 13 работниками за 2020—2021 годы образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 1 млн рублей. Поскольку по результатам внесенного прокуратурой района представления выявленные нарушения не были устранены, прокурор обратился с исками в суд», — говорится в сообщении. Также отмечается, что недоплата сотрудника произошла из-за неправильного применения расчета зарплаты. Все, недополучившие свои деньги сотрудники — младшие воспитатели. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Директор учебного заведения привлечен к административной ответственности. Ранее его уже оштрафовали за нарушения при реализации нацпроекта. Дозвониться в приемную директора, чтобы получить оперативный комментарий, не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил. Из школы-интерната в ноябре 2021 года сбежал 14-летний подросток. Мать обвиняла школу в давлении на ребенка, но эту информацию опровергли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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