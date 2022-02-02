02 февраля 2022
01 февраля 2022

Жителям ЯНАО предложили вкладывать деньги в программу «Газпрома»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск, завод стабилизации конденсата
За инвестиции в «Газпром инвест» неизвестные предлагают выплату в 40 тысяч рублей Фото:

Интернет-мошенники от имени ООО «Газпром инвест» обещают ямальцам выплатить от 40 тысяч рублей, если они инвестируют в их «специальную» программу. Такую рекламу аферисты распространили на страницах местных соцсетей. Опровержение этой информации уже опубликовано на официальном сайте нефтяной компании.

«ООО „Газпром инвест“ не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и не практикует направление в их адрес коммерческих предложений для реализации своих инвестиционных проектов или купли-продажи газа», — говорится в тексте сообщения компании.

В корпорации подчеркнули, что организация не предоставляет подобных услуг и все соответствующие документы являются подделкой. «Лица, осуществляющие попытки под этими предлогами привлечь денежные средства физических лиц, являются мошенниками», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мошенники атаковали популярные паблики в ЯНАО. Тогда под удар попало сразу три крупных группы в соцсети «ВКонтакте».

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Интернет-мошенники от имени ООО «Газпром инвест» обещают ямальцам выплатить от 40 тысяч рублей, если они инвестируют в их «специальную» программу. Такую рекламу аферисты распространили на страницах местных соцсетей. Опровержение этой информации уже опубликовано на официальном сайте нефтяной компании. «ООО „Газпром инвест“ не осуществляет привлечение денежных средств физических лиц и не практикует направление в их адрес коммерческих предложений для реализации своих инвестиционных проектов или купли-продажи газа», — говорится в тексте сообщения компании. В корпорации подчеркнули, что организация не предоставляет подобных услуг и все соответствующие документы являются подделкой. «Лица, осуществляющие попытки под этими предлогами привлечь денежные средства физических лиц, являются мошенниками», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что мошенники атаковали популярные паблики в ЯНАО. Тогда под удар попало сразу три крупных группы в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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