Деревья начали вырубать на улице Красноармейской Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На улице Красноармейской в Тобольске началась массовая вырубка деревьев. Об этом горожане сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Начали массово вырубать деревья на валу по улице Красноармейской. Жаль, красиво было летом», — заявил анонимный автор публикации, приложив подтверждающее фото.

В комментариях к записи мнения жителей по поводу вырубки деревьев разделились. «Очень и очень жаль. И так много повырубали. Скоро взрослых деревьев в городе, по-настоящему высоких и дающих тень, останется по пальцам руки пересчитать», — отметил пользователь с ником Jane Fury. «Да там одни заросли, ходить вечером страшно. Может, займутся благоустройством», — предположила Татьяна Ахмедова. «Старые деревья уже давно рухнули, когда был сильный ветер, ураган. Их увезли, а теперь все подряд срубают», — считает Марина Скороходова.

В городской администрации URA.RU сообщили, что в районе улицы Красноармейской проходит санитарная обрезка деревьев. «Вырубка поросли производится в целях безопасности дорожного движения. Поступило обращение от Тобольского ПАТП для обеспечения движения автобуса по маршруту. Это было совмещено с санитарной обрезкой деревьев для омоложения и оздоровления растительности. Что касается сохранения этого объекта, то есть конкретные планы по его восстановлению, они будут реализованы в ближайшие годы», — пояснили там агентству.

Деревья вырубили на улице Красноармейской Фото: паблик «Типичный Тобольск», соцсеть «ВКонтакте»

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