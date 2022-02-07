В ЯНАО предприятие выплатит миллион рублей сотруднику за травму

Прокуратура Пуровского района ЯНАО через суд добилась выплаты компенсации около миллиона рублей компанией ООО «Паркнефть» пострадавшему сотруднику. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, монтажник получил травму из-за падения со здания, где он выполнял свою работу.
«Прокуратура Пуровского района провела проверку по обращению работника ООО „Паркнефть“, получившего производственную травму. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в интересах работника компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.
Пострадавший получил производственную травму упав со здания в марте 2020 года при выполнении монтажных работ кровельного металлического профлиста. Причинами несчастного случая стали нарушения требований охраны труда. В настоящее время работник проходит лечение и реабилитацию.
Агентство обратилось за комментарием в компанию ООО «Паркнефть». На момент публикации ответа не поступило.
Прокуратура Пуровского района ЯНАО через суд добилась выплаты компенсации около миллиона рублей компанией ООО «Паркнефть» пострадавшему сотруднику. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, монтажник получил травму из-за падения со здания, где он выполнял свою работу. «Прокуратура Пуровского района провела проверку по обращению работника ООО „Паркнефть“, получившего производственную травму. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в интересах работника компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении. Пострадавший получил производственную травму упав со здания в марте 2020 года при выполнении монтажных работ кровельного металлического профлиста. Причинами несчастного случая стали нарушения требований охраны труда. В настоящее время работник проходит лечение и реабилитацию. Агентство обратилось за комментарием в компанию ООО «Паркнефть». На момент публикации ответа не поступило.