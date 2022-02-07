В ЯНАО предприятие выплатит миллион рублей сотруднику за травму

Монтажник получил производственную травму упав со здания из-за нарушений требований охраны труда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Пуровского района ЯНАО через суд добилась выплаты компенсации около миллиона рублей компанией ООО «Паркнефть» пострадавшему сотруднику. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, монтажник получил травму из-за падения со здания, где он выполнял свою работу.

«Прокуратура Пуровского района провела проверку по обращению работника ООО „Паркнефть“, получившего производственную травму. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в интересах работника компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Пострадавший получил производственную травму упав со здания в марте 2020 года при выполнении монтажных работ кровельного металлического профлиста. Причинами несчастного случая стали нарушения требований охраны труда. В настоящее время работник проходит лечение и реабилитацию.

Агентство обратилось за комментарием в компанию ООО «Паркнефть». На момент публикации ответа не поступило.