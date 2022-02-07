07 февраля 2022
05 февраля 2022
04 февраля 2022

В ЯНАО предприятие выплатит миллион рублей сотруднику за травму

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтажник получил производственную травму упав со здания из-за нарушений требований охраны труда Фото:

Прокуратура Пуровского района ЯНАО через суд добилась выплаты компенсации около миллиона рублей компанией ООО «Паркнефть» пострадавшему сотруднику. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, монтажник получил травму из-за падения со здания, где он выполнял свою работу.

«Прокуратура Пуровского района провела проверку по обращению работника ООО „Паркнефть“, получившего производственную травму. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в интересах работника компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Пострадавший получил производственную травму упав со здания в марте 2020 года при выполнении монтажных работ кровельного металлического профлиста. Причинами несчастного случая стали нарушения требований охраны труда. В настоящее время работник проходит лечение и реабилитацию.

Агентство обратилось за комментарием в компанию ООО «Паркнефть». На момент публикации ответа не поступило.

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Прокуратура Пуровского района ЯНАО через суд добилась выплаты компенсации около миллиона рублей компанией ООО «Паркнефть» пострадавшему сотруднику. Как сообщается на официальном сайте окружного надзорного ведомства, монтажник получил травму из-за падения со здания, где он выполнял свою работу. «Прокуратура Пуровского района провела проверку по обращению работника ООО „Паркнефть“, получившего производственную травму. В этой связи прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в интересах работника компенсации морального вреда. Суд согласился с позицией прокурора и взыскал в пользу работника компенсацию в размере 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении. Пострадавший получил производственную травму упав со здания в марте 2020 года при выполнении монтажных работ кровельного металлического профлиста. Причинами несчастного случая стали нарушения требований охраны труда. В настоящее время работник проходит лечение и реабилитацию. Агентство обратилось за комментарием в компанию ООО «Паркнефть». На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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