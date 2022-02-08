В городе ЯНАО наркодилеры устроили погоню с полицейским

Полицейский зацепился за машину злоумышленников которые попытались его оттолкнуть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В городе Тарко-Сале ЯНАО наркоторговцы устроили погоню с полицейским, который пытался попасть к ним в машину. Как сообщается на официальном сайте окружного управления СКР, сотрудника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району ЯНАО преступники попытались вытолкнуть из машины, а также избили ногами.

«По данным следствия, 7 февраля 2022 около 14 часов в городе Тарко-Сале сотрудник отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Пуровскому району в ходе проверки поступившего сообщения о правонарушении, связанном с незаконным оборотом наркотиков, остановил автомобиль, в котором находились двое местных жителей. После того как полицейский предъявил служебное удостоверение, представился и потребовал выйти из машины, водитель неожиданно начал движение, увеличивая скорость и при этом пытаясь оттолкнуть уцепившегося за кузов представителя власти», — говорится в сообщении СКР РФ ЯНАО.

Один из злоумышленников наносил удары ногами в грудь правоохранителю. Водитель-наркоторговец в ходе борьбы с полицейским столкнулся с другим автомобилем, в следствие чего автомобиль злоумышленников увяз в сугробе. В настоящее время оба нарушителя задержаны, а также при обыске у одного из мужчин был обнаружен полимерный пакет с веществом, предположительно являющимся наркотиком. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование дела взято на контроль руководителем следственного управления Андреем Егоровым.

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