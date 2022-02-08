08 февраля 2022
07 февраля 2022

Нетрезвый тюменец заставил полицию искать его потерянный телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина потерял телефон, но решил, что полиция найдет его быстрее Фото:

Чтобы быстрее найти свой потерянный телефон, подвыпивший житель Тюмени враньем заставил оперативников почти сутки искать несуществующего грабителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Ночью с 7 на 8 декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратился подвыпивший горожанин. Он рассказал, что подвергся разбойному нападению. Якобы неизвестный отобрал у него сотовый телефон. Сотрудники нескольких отделов полиции почти сутки искали преступника», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Однако вскоре выяснилось, что телефон нетрезвый мужчина потерял сам. Накануне вечером он прогуливался, а затем обнаружил, что гаджет пропал. Историю с нападением он придумал, чтобы быстрее найти пропавшее имущество.

В отношении тюменца возбудили уголовное дело за ложный донос. По вменяемой статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы, а минимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей.

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Чтобы быстрее найти свой потерянный телефон, подвыпивший житель Тюмени враньем заставил оперативников почти сутки искать несуществующего грабителя. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. «Ночью с 7 на 8 декабря прошлого года в дежурную часть полиции обратился подвыпивший горожанин. Он рассказал, что подвергся разбойному нападению. Якобы неизвестный отобрал у него сотовый телефон. Сотрудники нескольких отделов полиции почти сутки искали преступника», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Однако вскоре выяснилось, что телефон нетрезвый мужчина потерял сам. Накануне вечером он прогуливался, а затем обнаружил, что гаджет пропал. Историю с нападением он придумал, чтобы быстрее найти пропавшее имущество. В отношении тюменца возбудили уголовное дело за ложный донос. По вменяемой статье мужчине грозит до трех лет лишения свободы, а минимальное наказание — штраф до 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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