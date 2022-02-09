09 февраля 2022
08 февраля 2022

Курганский силовик получил срок за инсценировку контрабанды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выбор меры пресечения для начальника курганского отделения РЖД Домосканова Сергея. г. Курган , заключенные, арест, зал суда, подсудимый, полиция, арестант, наручники
Бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками приговорили к 18,5 года колонии Фото:

Бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области приговорили к 18,5 года колонии за организацию ложной контрабанды наркотиков через госграницу. Решение суда вступило в законную силу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного УФСБ.

«В законную силу вступило решение суда в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками и его сообщницы, 43-летней представительницы преступной группы. В 2014 году они организовали контрабанду героина для искусственного повышения показателей оперативно-служебной деятельности», — говорится в сообщении.

Майор полиции Антон А. выстроил схему имитации преступлений путем поимки наркоторговцев, которые якобы перевозили наркотики в поездах из Казахстана в Россию. Так он пытался приукрасить картину раскрываемости. Канал поставки героина в крупных размерах был перекрыт оперативниками УФСБ во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В 2015 году Петуховский районный суд приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии, других фигурантов осудили на сроки от 15 до 17 лет заключения. Но в 2021 году удалось задержать еще одну участницу преступной группы, которая рассказала о дополнительных фактах незаконной перевозки героина.

Как ранее сообщало URA.RU, в ноябре 2021 года Петуховский районный суд приговорил бывшего полицейского еще к 10 годам лишения свободы. С учетом прежнего срока, путем частичного сложения наказаний окончательно Антонова приговорили к 18,5 года колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Его сообщницу за контрабанду наркотиков приговорили к 10 годам лишения свободы.

В Курганской области осудили бывшего сотрудника полиции (слева)
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области приговорили к 18,5 года колонии за организацию ложной контрабанды наркотиков через госграницу. Решение суда вступило в законную силу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного УФСБ. «В законную силу вступило решение суда в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками и его сообщницы, 43-летней представительницы преступной группы. В 2014 году они организовали контрабанду героина для искусственного повышения показателей оперативно-служебной деятельности», — говорится в сообщении. Майор полиции Антон А. выстроил схему имитации преступлений путем поимки наркоторговцев, которые якобы перевозили наркотики в поездах из Казахстана в Россию. Так он пытался приукрасить картину раскрываемости. Канал поставки героина в крупных размерах был перекрыт оперативниками УФСБ во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. В 2015 году Петуховский районный суд приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии, других фигурантов осудили на сроки от 15 до 17 лет заключения. Но в 2021 году удалось задержать еще одну участницу преступной группы, которая рассказала о дополнительных фактах незаконной перевозки героина. Как ранее сообщало URA.RU, в ноябре 2021 года Петуховский районный суд приговорил бывшего полицейского еще к 10 годам лишения свободы. С учетом прежнего срока, путем частичного сложения наказаний окончательно Антонова приговорили к 18,5 года колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Его сообщницу за контрабанду наркотиков приговорили к 10 годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...