Бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками приговорили к 18,5 года колонии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками Управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области приговорили к 18,5 года колонии за организацию ложной контрабанды наркотиков через госграницу. Решение суда вступило в законную силу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного УФСБ.

«В законную силу вступило решение суда в отношении бывшего начальника отделения по борьбе с наркотиками и его сообщницы, 43-летней представительницы преступной группы. В 2014 году они организовали контрабанду героина для искусственного повышения показателей оперативно-служебной деятельности», — говорится в сообщении.

Майор полиции Антон А. выстроил схему имитации преступлений путем поимки наркоторговцев, которые якобы перевозили наркотики в поездах из Казахстана в Россию. Так он пытался приукрасить картину раскрываемости. Канал поставки героина в крупных размерах был перекрыт оперативниками УФСБ во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

В 2015 году Петуховский районный суд приговорил бывшего силовика к 18 годам колонии, других фигурантов осудили на сроки от 15 до 17 лет заключения. Но в 2021 году удалось задержать еще одну участницу преступной группы, которая рассказала о дополнительных фактах незаконной перевозки героина.

Как ранее сообщало URA.RU, в ноябре 2021 года Петуховский районный суд приговорил бывшего полицейского еще к 10 годам лишения свободы. С учетом прежнего срока, путем частичного сложения наказаний окончательно Антонова приговорили к 18,5 года колонии строгого режима. Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений. Его сообщницу за контрабанду наркотиков приговорили к 10 годам лишения свободы.

В Курганской области осудили бывшего сотрудника полиции (слева) Фото: УФСБ России по Курганской области

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