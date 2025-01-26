На рейс Тюмень — Курган выпустили неисправный автобус: пассажиры могли замерзнуть на трассе

На рейсе Тюмень — Курган 26 января был выпущен неисправный автобус, который несколько раз глох на трассе, подвергая пассажиров риску замерзнуть. Водитель смог временно устранить поломку, но инцидент вызвал вопросы о допуске технически неисправного транспорта к рейсам. Пассажирка поделилась подробностями инцидента с редакцией URA.RU.
«Автобус начал глохнуть сразу, как только мы выехали с автовокзала в Тюмени. Несмотря на это, нас все же повезли на этом транспорте. По дороге он заглох раз десять. В поселке Белозерский двигатель перестал работать совсем, и завести его не удавалось. На улице зима, и стало страшно, что мы замерзнем, пока дождемся помощи», — рассказала девушка.
По словам пассажирки, водитель пытался устранить поломку прямо на месте, используя подручные инструменты. «Он, матерясь, пошел ковыряться под капотом (или как у автобусов это называется). Через 10 минут ему все же удалось завести автобус, и мы продолжили путь. Но остается вопрос, почему неисправный транспорт вообще выпустили на рейс в мороз», — добавила она. Девушка отметила, что не знает, как относиться к произошедшему: хвалить водителя за оперативность или критиковать за риск, которому подверглись пассажиры.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Салаирка опрокинулся рейсовый автобус во время снегопада, в результате чего пострадали пять человек. Эти случаи поднимают вопросы о безопасности и техническом состоянии общественного транспорта, особенно в сложных погодных условиях.
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