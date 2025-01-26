26 января 2025

Чечня отправила в зону СВО пять бронированных иномарок

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров регулярно отправляет технику в зону СВО в помощь российским бойцам
Рамзан Кадыров регулярно отправляет технику в зону СВО в помощь российским бойцам Фото:

Чеченская Республика направит пять бронированных пикапов Changan в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Машины добротные, повышенной проходимости», — говорится в сообщении Кадырова в Telegram-канале.

Рамзан Кадыров также выразил уверенность, что переданные автомобили будут полезными для российских воинов и значительно облегчат выполнение поставленных оперативных задач. Он подчеркнул, что автомобили для СВО были приобретены министром сельского хозяйства Чеченской Республики Висханом Мацуевым.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал о передаче в зону СВО 15 высокотехнологичных «Джихад-машин», произведенных на базе предприятия «Чеченавто». Эти автомобили, созданные на шасси ГАЗ «Соболь» и «Садко», были разработаны с учетом опыта бойцов и современных стандартов, чтобы обеспечить их надежность и безопасность в экстремальных условиях.

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Чеченская Республика направит пять бронированных пикапов Changan в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Машины добротные, повышенной проходимости», — говорится в сообщении Кадырова в Telegram-канале. Рамзан Кадыров также выразил уверенность, что переданные автомобили будут полезными для российских воинов и значительно облегчат выполнение поставленных оперативных задач. Он подчеркнул, что автомобили для СВО были приобретены министром сельского хозяйства Чеченской Республики Висханом Мацуевым. Ранее Рамзан Кадыров сообщал о передаче в зону СВО 15 высокотехнологичных «Джихад-машин», произведенных на базе предприятия «Чеченавто». Эти автомобили, созданные на шасси ГАЗ «Соболь» и «Садко», были разработаны с учетом опыта бойцов и современных стандартов, чтобы обеспечить их надежность и безопасность в экстремальных условиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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