Чечня отправила в зону СВО пять бронированных иномарок

Чеченская Республика направит пять бронированных пикапов Changan в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Машины добротные, повышенной проходимости», — говорится в сообщении Кадырова в Telegram-канале.
Рамзан Кадыров также выразил уверенность, что переданные автомобили будут полезными для российских воинов и значительно облегчат выполнение поставленных оперативных задач. Он подчеркнул, что автомобили для СВО были приобретены министром сельского хозяйства Чеченской Республики Висханом Мацуевым.
Ранее Рамзан Кадыров сообщал о передаче в зону СВО 15 высокотехнологичных «Джихад-машин», произведенных на базе предприятия «Чеченавто». Эти автомобили, созданные на шасси ГАЗ «Соболь» и «Садко», были разработаны с учетом опыта бойцов и современных стандартов, чтобы обеспечить их надежность и безопасность в экстремальных условиях.
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