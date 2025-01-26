26 января 2025

Испания и США задержали корабль с моряками из России

США и Испания задержали русское судно с экипажем под угрозой оружия
© Служба новостей «URA.RU»
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Американские и испанские военные захватили корабль
Американские и испанские военные захватили корабль Фото:

Совместные силы Испании и США задержали судно под багамским флагом с русским экипажем, которое направлялось в Санкт-Петербург. В течение трех суток моряки находились под стражей в порту, где их подвергли угрозам со стороны оружия и обвинениям в контрабанде.

«Контейнеровоз Baltic Summer следовал из экуадорского порта Пуэрто-Боливар. В нейтральных водах около Португалии корабль был остановлен испанскими военно-морскими силами и агентами ФБР, подозревавшимися его в транспортировке нелегальных наркотиков из Южной Америки», — сообщает Mash. 

По словам свидетелей, на борт судна высадились примерно 20 спецназовцев, после чего корабль был отбуксирован в порт Виго. Силовики вели себя агрессивно, угрожая «подкинуть» наркотики, делая расистские выпады в адрес членов экипажа из СНГ, и демонстрировали оружие. На протяжении трех дней моряки практически не спали и не имели возможности связаться с консульскими представителями.

В ходе тщательного досмотра корабля, включая вскрытие нескольких контейнеров, испанские власти пытались заставить капитана подписать документы без текста, однако обвинения не подтвердилось. В настоящее время всех 23 членов экипажа готовят к освобождению и отправке в порт назначения.

Ранее URA.RU сообщало, что танкер под флагом Панамы, перевозящий около 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. Судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.

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Совместные силы Испании и США задержали судно под багамским флагом с русским экипажем, которое направлялось в Санкт-Петербург. В течение трех суток моряки находились под стражей в порту, где их подвергли угрозам со стороны оружия и обвинениям в контрабанде. «Контейнеровоз Baltic Summer следовал из экуадорского порта Пуэрто-Боливар. В нейтральных водах около Португалии корабль был остановлен испанскими военно-морскими силами и агентами ФБР, подозревавшимися его в транспортировке нелегальных наркотиков из Южной Америки», — сообщает Mash.  По словам свидетелей, на борт судна высадились примерно 20 спецназовцев, после чего корабль был отбуксирован в порт Виго. Силовики вели себя агрессивно, угрожая «подкинуть» наркотики, делая расистские выпады в адрес членов экипажа из СНГ, и демонстрировали оружие. На протяжении трех дней моряки практически не спали и не имели возможности связаться с консульскими представителями. В ходе тщательного досмотра корабля, включая вскрытие нескольких контейнеров, испанские власти пытались заставить капитана подписать документы без текста, однако обвинения не подтвердилось. В настоящее время всех 23 членов экипажа готовят к освобождению и отправке в порт назначения. Ранее URA.RU сообщало, что танкер под флагом Панамы, перевозящий около 99 тысяч тонн нефти, потерял управление и дрейфует в Балтийском море у берегов немецкого острова Рюген. Судно имеет длину 274 метра и следовало из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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