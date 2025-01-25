25 января 2025

В Москве арестовали британца Джонсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд назначил Джонсону пять суток административного ареста
Суд назначил Джонсону пять суток административного ареста Фото:

Британец по фамилии Джонсон попал под арест в Москве. По данным РИАН, иностранный гость матерился на улице и не реагировал на замечания. Однако сам Джонсон заявляет, что подобного не совершал. 

«Суд в Москве арестовал британского туриста по фамилии Джонсон за то, что он матерился на улице», — сообщает РИА Новости. По их данным, британец не обращал внимания на призывы жителей столицы вести себя потише. В протоколе указано, что Джонсон «демонстративно нарушал общественный порядок». Суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. 

Сам же гость говорит, что просто гулял со своей невестой по Москве и «ничего подобного не совершал». Его адвокат заявил, что Джонсон даже не знает русского языка.

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Британец по фамилии Джонсон попал под арест в Москве. По данным РИАН, иностранный гость матерился на улице и не реагировал на замечания. Однако сам Джонсон заявляет, что подобного не совершал.  «Суд в Москве арестовал британского туриста по фамилии Джонсон за то, что он матерился на улице», — сообщает РИА Новости. По их данным, британец не обращал внимания на призывы жителей столицы вести себя потише. В протоколе указано, что Джонсон «демонстративно нарушал общественный порядок». Суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.  Сам же гость говорит, что просто гулял со своей невестой по Москве и «ничего подобного не совершал». Его адвокат заявил, что Джонсон даже не знает русского языка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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