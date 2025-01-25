В Москве арестовали британца Джонсона

Британец по фамилии Джонсон попал под арест в Москве. По данным РИАН, иностранный гость матерился на улице и не реагировал на замечания. Однако сам Джонсон заявляет, что подобного не совершал.
«Суд в Москве арестовал британского туриста по фамилии Джонсон за то, что он матерился на улице», — сообщает РИА Новости. По их данным, британец не обращал внимания на призывы жителей столицы вести себя потише. В протоколе указано, что Джонсон «демонстративно нарушал общественный порядок». Суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста.
Сам же гость говорит, что просто гулял со своей невестой по Москве и «ничего подобного не совершал». Его адвокат заявил, что Джонсон даже не знает русского языка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.