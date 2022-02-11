Допинговый скандал с Валиевой на ОИ-22: что известно к этому часу

Допинг-проба Камилы Валиевой показала наличие запрещенного для спортсменов препарата Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

новость из сюжета Олимпийские игры-2022 в Пекине

Российскую фигуристку Камилу Валиеву хотят отстранить от выступлений на зимней Олимпиаде в Пекине. Причиной стала положительная допинг-проба, которую спортсменка сдала в декабре 2021 года. В организме у Валиевой обнаружен запрещенный для спортсменов препарат. Несмотря на это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) позволило ей выступать. МОК намерен опротестовать это решение. URA.RU рассказывает, как развивался новый антидопинговый скандал.

9 февраля, день

В Пекине откладывают церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию. Спортсмены из сборной Олимпийского комитета России должны были получить золотые медали. СМИ сообщают, что задержка возникла из-за проблемы с допинг-тестом одного из российских фигуристов. Имя спортсмена не раскрывается.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала данный инцидент «очередным набросом на Россию». Из-за скандала с допингом участники сборной ОКР Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов отказываются выходить на тренировки.

9 февраля, вечер

Появляются первые сведения о том, у кого из российских фигуристов могли возникнуть проблемы с допинг-тестом. Портал Inside the Games называется имя Камилы Валиевой. Ранее она заняла первое место в женском одиночном катании во время командного турнира.

Международное агентство по тестированию (ITA) никак не комментирует информацию о проблемах с допинг-пробами у российских фигуристов. В Международном союзе конькобежцев подтверждают, что перенос церемонии награждения связан с юридическим вопросом.

После «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в пробе у Валиевой обнаружен запрещенный для спортсменов препарат. Он используется для лечения проблем с сердцем. Издание предположило, что Валиеву могут отстранить от участия в Олимпиаде в Пекине. Также из-за положительной допинг-пробы у спортсменки золотых медалей может лишиться вся команда ОКР по фигурному катанию.

10 февраля, утро

Международный олимпийский комитет (МОК) делает первое официальное заявление по ситуации с Валиевой. Официальный представитель организации Марк Адам называет новости о проблемах с допинг-тестом спекуляцией. Он отказался комментировать «всевозможные домыслы».

СМИ сообщают, что Валиева продолжает подготовку к выступлениям на Олимпиаде. Издание «Чемпионат» передает, что фигуристке удалось оспорить результаты допинг-теста. При этом СМИ уточняет, что в анализы действительно показали наличие запрещенного препарата «в микродозе».

10 февраля, день

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил в ситуации с российскими фигуристами ориентироваться только на данные МОК. Он отметил, что Кремль не собирается присоединяться к «стройному ряду кричальщиков». ITA продолжает сохранять молчание.

11 февраля, утро

РУСАДА разрешило Валиевой продолжить выступление на зимней Олимпиаде в Пекине. Становится известно, что российскую фигуристку действительно на время отстраняли от соревнований.

ITA подтвердило, что в организме Валиевой действительно обнаружили запрещенный для спортсменов препарат. Это триметазидин — лекарство, которое применяют для профилактики приступов стенокардии и ишемической болезни сердца. В ITA объяснили, что Валиева является «защищенным лицом». Ей еще нет 18 лет, поэтому информация о ее допинг-пробах не подлежала «публичному раскрытию». Сделать официальное заявление ITA вынудили многочисленные публикации в СМИ.

МОК собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА. Вердикт по Валиевой будет вынесен до 15 февраля 2022 года, когда стартуют индивидуальные соревнования фигуристок.

Олимпийский комитет России заявил, что результаты выступлений фигуристки не подлежат пересмотру. Валиева сдала допинг-пробу в декабре 2021 года, который не относится к периоду проведения Олимпийских игры. После Валиева неоднократно сдавала допинг-тесты. Все они показали отрицательные результаты.

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