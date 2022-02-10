В магазине ЯНАО реализуют уже проданные табачные изделия

По магазинам Губкинского прошел рейд Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Губкинском прошел рейд «Народного контроля», в ходе которого было выявлено, что на полках одного из магазинов размещены табачные изделия, которые, согласно маркировке, уже были реализованы. Об этом сообщается на сайте отделения «Единой России» в ЯНАО.

«В ходе рейда активисты партпроекта „Народный контроль“ обнаружили ряд нарушений. Так, на полках магазина находились товары, которые, согласно маркировке, уже проданы. Витрины с табачными изделиями не были закрыты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцу магазина было сделано замечание, он пообещал устранить проблемы. Кроме того, народные контролеры пообещали прийти с проверкой к этому же предпринимателю вновь.

Маркировать табачную продукцию в России начали с 2019 года. Каждая пачка сигарет имеет свой уникальный код.