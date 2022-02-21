Из-за погоды поселения ЯНАО остались без дороги

Жители поселений ЯНАО оказались отрезаны от полуострова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По метеоусловиям власти ЯНАО закрыли сезонную трассу Красноселькуп-Коротчаево, которая была единственным звеном, связывающим поселения с полуостровом, не считая воздушного транспорта. О закрытии дороги сообщила администрация Красноселькупского района в своем telegram-канале.

«Уважаемые автомобилисты! В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение для всех транспортных средств по маршруту Красноселькуп-Коротчаево с 11:00 часов 22 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Согласно сервису по прогнозу погоды РП5 сейчас в Коротчаево -8 градусов, идет слабый снег и ожидается усиление порывов ветра до 10 метров в секунду. В Красноселькупе без осадков, температура воздуха -6 градусов, а скорость порывов ветра прогнозируется до 12 метров в секунду.

Ранее в ЯНАО закрывали все зимники из-за пришедшего в регион потепления. На Ямале столбик термометра тогда поднялся до ноля градусов.