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Из-за погоды поселения ЯНАО остались без дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, дрова, деревенский житель, провинция, поленья, провинциальный город, поселок юбилейный, вязанка дров
Жители поселений ЯНАО оказались отрезаны от полуострова Фото:

По метеоусловиям власти ЯНАО закрыли сезонную трассу Красноселькуп-Коротчаево, которая была единственным звеном, связывающим поселения с полуостровом, не считая воздушного транспорта. О закрытии дороги сообщила администрация Красноселькупского района в своем telegram-канале.

«Уважаемые автомобилисты! В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение для всех транспортных средств по маршруту Красноселькуп-Коротчаево с 11:00 часов 22 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Согласно сервису по прогнозу погоды РП5 сейчас в Коротчаево -8 градусов, идет слабый снег и ожидается усиление порывов ветра до 10 метров в секунду. В Красноселькупе без осадков, температура воздуха -6 градусов, а скорость порывов ветра прогнозируется до 12 метров в секунду.

Ранее в ЯНАО закрывали все зимники из-за пришедшего в регион потепления. На Ямале столбик термометра тогда поднялся до ноля градусов.

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По метеоусловиям власти ЯНАО закрыли сезонную трассу Красноселькуп-Коротчаево, которая была единственным звеном, связывающим поселения с полуостровом, не считая воздушного транспорта. О закрытии дороги сообщила администрация Красноселькупского района в своем telegram-канале. «Уважаемые автомобилисты! В связи со складывающимися погодными условиями запрещено движение для всех транспортных средств по маршруту Красноселькуп-Коротчаево с 11:00 часов 22 февраля 2022 года», — говорится в сообщении. Согласно сервису по прогнозу погоды РП5 сейчас в Коротчаево -8 градусов, идет слабый снег и ожидается усиление порывов ветра до 10 метров в секунду. В Красноселькупе без осадков, температура воздуха -6 градусов, а скорость порывов ветра прогнозируется до 12 метров в секунду. Ранее в ЯНАО закрывали все зимники из-за пришедшего в регион потепления. На Ямале столбик термометра тогда поднялся до ноля градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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