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Тюменских резервистов начали массово вызывать в военкоматы

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной призывной пункт. Курган, призыв, призывники, новобранцы, военкомат, вооруженные силы, призывная кампания, армия, военный комиссариат по курганской области, служба в армии
Военные комиссариаты предлагают тюменским резервистов вступить в ряды Вооруженных сил по контракту Фото:
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Признание независимости ДНР и ЛНР

Жителей Тюменской области начали массово вызвать в военкоматы для вступления в ряды мобилизационного людского резерва. Также жителям региона предлагают вступить в ряды Вооруженных сил на контрактной основе. Об этом тюменцы сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте».

«Вагайский район. Начался призыв/отбор кандидатов в МЛР. Тобольск, кому-нибудь приходили повестки?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи пользователи сообщили, что им также приходили повестки из военных комиссариатов. «Моему сыну звонили, предлагали контракт на три года», — пояснила Оксана Яхно. «Мне лично присылали три недели назад, с работы двоим тоже пришло», — добавил Андрей Петров. «Обычные сборы», — считает Алексей Таран. «Мужу приходила. Набор идет, как по контракту, в месяц 25 тыс. рублей оплата, контрактник уехать может в любой момент», — отметила Кристина Зюлина.

В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Договор о сотрудничестве между РФ, ЛНР и ДНР предусматривает размещение на территории Донбасса российских военных баз.

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Жителей Тюменской области начали массово вызвать в военкоматы для вступления в ряды мобилизационного людского резерва. Также жителям региона предлагают вступить в ряды Вооруженных сил на контрактной основе. Об этом тюменцы сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Вагайский район. Начался призыв/отбор кандидатов в МЛР. Тобольск, кому-нибудь приходили повестки?», — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи сообщили, что им также приходили повестки из военных комиссариатов. «Моему сыну звонили, предлагали контракт на три года», — пояснила Оксана Яхно. «Мне лично присылали три недели назад, с работы двоим тоже пришло», — добавил Андрей Петров. «Обычные сборы», — считает Алексей Таран. «Мужу приходила. Набор идет, как по контракту, в месяц 25 тыс. рублей оплата, контрактник уехать может в любой момент», — отметила Кристина Зюлина. В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Договор о сотрудничестве между РФ, ЛНР и ДНР предусматривает размещение на территории Донбасса российских военных баз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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