Тюменских резервистов начали массово вызывать в военкоматы

22 февраля 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

Военные комиссариаты предлагают тюменским резервистов вступить в ряды Вооруженных сил по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Признание независимости ДНР и ЛНР Жителей Тюменской области начали массово вызвать в военкоматы для вступления в ряды мобилизационного людского резерва. Также жителям региона предлагают вступить в ряды Вооруженных сил на контрактной основе. Об этом тюменцы сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Вагайский район. Начался призыв/отбор кандидатов в МЛР. Тобольск, кому-нибудь приходили повестки?», — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи сообщили, что им также приходили повестки из военных комиссариатов. «Моему сыну звонили, предлагали контракт на три года», — пояснила Оксана Яхно. «Мне лично присылали три недели назад, с работы двоим тоже пришло», — добавил Андрей Петров. «Обычные сборы», — считает Алексей Таран. «Мужу приходила. Набор идет, как по контракту, в месяц 25 тыс. рублей оплата, контрактник уехать может в любой момент», — отметила Кристина Зюлина. В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Договор о сотрудничестве между РФ, ЛНР и ДНР предусматривает размещение на территории Донбасса российских военных баз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителей Тюменской области начали массово вызвать в военкоматы для вступления в ряды мобилизационного людского резерва. Также жителям региона предлагают вступить в ряды Вооруженных сил на контрактной основе. Об этом тюменцы сообщили в паблике «Типичный Тобольск» соцсети «ВКонтакте». «Вагайский район. Начался призыв/отбор кандидатов в МЛР. Тобольск, кому-нибудь приходили повестки?», — поинтересовался анонимный автор публикации. В комментариях к записи пользователи сообщили, что им также приходили повестки из военных комиссариатов. «Моему сыну звонили, предлагали контракт на три года», — пояснила Оксана Яхно. «Мне лично присылали три недели назад, с работы двоим тоже пришло», — добавил Андрей Петров. «Обычные сборы», — считает Алексей Таран. «Мужу приходила. Набор идет, как по контракту, в месяц 25 тыс. рублей оплата, контрактник уехать может в любой момент», — отметила Кристина Зюлина. В адрес Военного комиссариата Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что президент России Владимир Путин признал независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Договор о сотрудничестве между РФ, ЛНР и ДНР предусматривает размещение на территории Донбасса российских военных баз.