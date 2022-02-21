Тюменский депутат отмечал 23 февраля, сидя в засаде в Афгане

В 1988 году депутат Тюменской облдумы служил в Афганистане Фото: личная страница Игоря Винникова в соцсети «ВКонтакте»

Депутат Тюменской областной думы Игорь Винников вспомнил, как отпраздновал 23 февраля 1988 года, устроив засаду на отряд афганских моджахедов. Об этом парламентарий, ветеран Афганской войны рассказал корреспонденту URA.RU в честь Дня Защитников Отечества.

«Помню 23 февраля 1988 года. Мы пошли в засаду, когда дошли, было уже темно. Отрыли себе позиции, расстелили плащ-палатку, сели и тихонько шепотом поздравили друг друга. Командир нас поздравил, а мы подарили друг друг (по сути поменялись, конечно) по гранате. Затем каждый открыл свою банку сухпайка — такой праздничный стол был — съели расползлись по позициям», — поделился воспоминаниями парламентарий.

По словам Винникова, дело происходило у моджахедского укрепрайона Кокари-Шаршари на западе Афганистана. «Это второй по значимости укрепрайон у „духов“. Фортификационное сооружение, метров 20 под землей — казармы, госпитали, склады, патронный завод. А наверху боевые башни. Кроме того, там был подземный переход в Иран, где располагались 11 школ подготовки моджахедов. А мы совершали рейды и устраивали засады на эти караваны», — рассказал депутат.

Несмотря на тяготы войны, ветеран сумел сохранить позитивные воспоминания от службы в Афганистане. «Горжусь, что бы причастным к этой истории», — отметил он.

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