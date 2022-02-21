Курганские браконьеры сдают нелегальное мясо в кафе

По данным источника, браконьерам удается продавать добытое мясо, как минимум, в пять организаций (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области охотоведы озабочены тем, что в некоторые кафе и рестораны браконьеры беспрепятственно продают добытое мясо. По словам источника URA.RU, связанного с охотничьей сферой в регионе, одна из причин этого — нехватка госохотинспекторов.

«На трассе чебуречные забиты мясом. Как минимум пять организаций принимают мясо без всяких документов. В ресторанах в меню мясо лося, косули, кабана. Никто не реагирует», — рассказал URA.RU источник.

По его словам, как минимум в трех районах и округах региона нет госохотинспекторов. Из-за чего за территориями приходится следить специалистам из соседних муниципалитетов. Он привел пример, что за Шумихинским муниципальным округом приглядывает охотовед из Альменевского. Также, по данным источника, в общедоступных охотничьих угодьях не хватает егерей, которые бы помогли бороться с браконьерами.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, который, в том числе, взаимодействует с департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. На момент написания новости, ответ не был получен.