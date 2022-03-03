Власти Тюменской области значительно ослабили требования режима повышенной готовности по коронавирусу. Так, введение QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест отложено до 1 апреля. Дистант в школах региона отменили, а чиновники возобновили личный прием. Полный перечень послаблений карантина — в подборке URA.RU.
Что разрешено:
- Тюменцам из списка лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, разрешено не делать прививку от коронавируса при наличии антител;
- гражданам и представителям организаций разрешено записываться на личный прием в исполнительных органах власти;
- школьники и студенты ссузов и вузов занимаются по очной форме обучения;
- можно посещать без предъявления QR-кода торговые центры, кинотеатры, развлекательные заведения, общепит, сауны, базы отдыха, музеи.
Действующие ограничения:
- Запрещено находиться в общественных местах без маски.
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля. На этот же срок отложено введение QR-кодов для посещения общественных мест. Также власти напомнили тюменцам о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса.
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