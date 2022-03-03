Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области значительно ослабили требования режима повышенной готовности по коронавирусу. Так, введение QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест отложено до 1 апреля. Дистант в школах региона отменили, а чиновники возобновили личный прием. Полный перечень послаблений карантина — в подборке URA.RU.

Что разрешено:

Тюменцам из списка лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, разрешено не делать прививку от коронавируса при наличии антител;

гражданам и представителям организаций разрешено записываться на личный прием в исполнительных органах власти;

школьники и студенты ссузов и вузов занимаются по очной форме обучения;

можно посещать без предъявления QR-кода торговые центры, кинотеатры, развлекательные заведения, общепит, сауны, базы отдыха, музеи.

Действующие ограничения:

Запрещено находиться в общественных местах без маски.

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля. На этот же срок отложено введение QR-кодов для посещения общественных мест. Также власти напомнили тюменцам о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса.