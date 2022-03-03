03 марта 2022

В Тюменской области снимают ковидные ограничения. Что уже разрешено и что пока запрещено

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Виды города. Тюмень, пешеходный мост, мост влюбленных, река тура, тюмень, виды тюмени
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области значительно ослабили требования режима повышенной готовности по коронавирусу. Так, введение QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест отложено до 1 апреля. Дистант в школах региона отменили, а чиновники возобновили личный прием. Полный перечень послаблений карантина — в подборке URA.RU.

Что разрешено:

  • Тюменцам из списка лиц, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19, разрешено не делать прививку от коронавируса при наличии антител;
  • гражданам и представителям организаций разрешено записываться на личный прием в исполнительных органах власти;
  • школьники и студенты ссузов и вузов занимаются по очной форме обучения;
  • можно посещать без предъявления QR-кода торговые центры, кинотеатры, развлекательные заведения, общепит, сауны, базы отдыха, музеи.

Действующие ограничения:

  • Запрещено находиться в общественных местах без маски.

Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля. На этот же срок отложено введение QR-кодов для посещения общественных мест. Также власти напомнили тюменцам о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса.

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Власти Тюменской области значительно ослабили требования режима повышенной готовности по коронавирусу. Так, введение QR-кодов о вакцинации для посещения общественных мест отложено до 1 апреля. Дистант в школах региона отменили, а чиновники возобновили личный прием. Полный перечень послаблений карантина — в подборке URA.RU. Что разрешено: Действующие ограничения: Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 1 апреля. На этот же срок отложено введение QR-кодов для посещения общественных мест. Также власти напомнили тюменцам о необходимости вакцинации и ревакцинации от коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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