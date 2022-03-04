04 марта 2022
03 марта 2022

В Telegram появился фейковый аккаунт блогера Винштейна

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по бюджету города. Курган, винштейн илья
Блогер Илья Винштейн заявил, что не причастен к telegram-каналу Фото:

В мессенджере Telegram зарегистрировали канал «Блог Ильи Винштейна», который является фейковым. Об этом курганский блогер Винштейн сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Мне написали, что в телеге появился мой telegram-канал от 12 января. Официально заявляю, что у меня нет канала в Telegram», — написал Винштейн.

В указанном telegram-канале размещены четыре публикации. Все они были опубликованы в день создания канала. Сообщения в канале дублируют посты, размещенные в группе блогера.

4 марта в Telegram был создан фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Представители областного правительства в связи с этим подали заявление в правоохранительные органы.

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В мессенджере Telegram зарегистрировали канал «Блог Ильи Винштейна», который является фейковым. Об этом курганский блогер Винштейн сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Мне написали, что в телеге появился мой telegram-канал от 12 января. Официально заявляю, что у меня нет канала в Telegram», — написал Винштейн. В указанном telegram-канале размещены четыре публикации. Все они были опубликованы в день создания канала. Сообщения в канале дублируют посты, размещенные в группе блогера. 4 марта в Telegram был создан фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Представители областного правительства в связи с этим подали заявление в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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