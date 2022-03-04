В Telegram появился фейковый аккаунт блогера Винштейна

Блогер Илья Винштейн заявил, что не причастен к telegram-каналу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В мессенджере Telegram зарегистрировали канал «Блог Ильи Винштейна», который является фейковым. Об этом курганский блогер Винштейн сообщил в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Мне написали, что в телеге появился мой telegram-канал от 12 января. Официально заявляю, что у меня нет канала в Telegram», — написал Винштейн.

В указанном telegram-канале размещены четыре публикации. Все они были опубликованы в день создания канала. Сообщения в канале дублируют посты, размещенные в группе блогера.

4 марта в Telegram был создан фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Представители областного правительства в связи с этим подали заявление в правоохранительные органы.