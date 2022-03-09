Владелец клуба говорил о финансовых проблемах заведения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Популярный в Салехарде (ЯНАО) бар «Нефть» выставили на продажу за 33 миллиона рублей. Объявление о продаже выставили на сайте Avito.

«Продается бар „Нефть“. Адрес — Салехард, Ангальский мыс, 70. Общая площадь помещения — 505 квадратных метров, в собственности, обременений нет. Электроэнергия, водо и теплоснабжение, канализация — автономные. Бизнес достаточно рентабельный и интересный, но специфический», — говорится в описании к объявлению.

О возможной продаже бара ранее URA.RU заявлял сам владелец Виталий Собчук. По его словам, заведение несло колоссальные убытки из-за пандемии, а финансовая поддержка властей не покрыла и трети расходов бара.

Бар «Нефть» выставили на продажу Avito