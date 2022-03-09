Первые два кандидата в думу Кургана прошли проверку избиркома

Довыборы в гордуму Кургана назначены на 24 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Избирательная комиссия Кургана зарегистрировала первых двух кандидатов на апрельских довыборах в городскую думу. Это Татьяна Липатова (ЛДПР) и Игорь Гатаулин (КПРФ), сообщают в городском избиркоме.

«Избирательная комиссия города Кургана зарегистрировала первых кандидатов на дополнительных выборах депутатов Курганской городской думы седьмого созыва по пятому одномандатному избирательному округу. Ими стали Татьяна Липатова и Игорь Гатаулин», — говорится в сообщении на сайте муниципалитета.

Председатель избиркома Александр Якушев уточнил, что для регистрации кандидатов от этих партий не нужно собирать подписи избирателей. Основанием для регистрации стали решение внеочередной конференции регионального отделения ЛДПР и постановление бюро Курганского городского комитета КПРФ. Помимо этого, избирком рассмотрел вопрос о регистрации уполномоченного по финансовым вопросам Романа Кайгородова, который выдвинулся в гордуму от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Всего на довыборы в Курганскую городскую думу по округу №5 выдвинулись пять человек. Это заместитель директора ООО «Арт-Строй 45» Игорь Гатаулин (КПРФ), гендиректор ООО «Глобол-Сервис плюс» Роман Кайгородов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», экс-депутат гордумы), замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец («Единая Россия»), бухгалтер Татьяна Липатова (ЛДПР) и менеджер по развитию ООО «Велозаряд» Евгений Рыбин («Новые люди»). Перед принятием решения о регистрации кандидатов избирком проверяет документы по выдвижению, сведения о кандидате и другие документы.

Довыборы назначены на 24 апреля. Ранее URA.RU сообщало, что место в гордуме стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России».

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