Совладелец веломагазина претендует на место в гордуме Кургана

Довыборы в гордуму Кургана по округу №5 назначены на 24 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Менеджер по развитию и совладелец ООО «Велозаряд» Евгений Рыбин подал в избирком документы на выдвижение в гордуму Кургана. Он представляет партию «Новые люди». Информация об этом опубликована в ГАС «Выборы».

«Рыбин Евгений Владимирович. Основное место работы: ООО „Велозаряд“, менеджер по развитию. Статус участника выборов: выдвинутый кандидат», — указано в информационной системе.

По данным СБИС, Рыбин также является соучредителем компании с долей 33%. «Мои планы в этой должности — это развитие туризма в Курганской области, популяризация велодвижения, масштабирование велосипедных мероприятий, развитие велоинфраструктуры, сделать задел на велодорожки и долгосрочные проекты», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Всего на довыборы в Курганскую городскую думу по одномандатному округу №5 выдвинулись пять человек. Помимо Рыбина, это заместитель директора ООО «Арт-Строй 45» Игорь Гатаулин (КПРФ), гендиректор ООО «Глобол-Сервис плюс» Роман Кайгородов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду», экс-депутат гордумы), замдиректора гимназии №47 Татьяна Кравец («Единая Россия») и бухгалтер Татьяна Липатова (ЛДПР).

Довыборы назначены на 24 апреля. Место в гордуме стало вакантным в июле 2021 года, когда экс-депутат Роман Сергеечев добровольно сдал мандат и вышел из «Единой России».

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