16 марта 2022

Источник: тюменский McDonald’s возобновил поставку продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Макдональдс пока работает. Тюмень, макдоналдс, макдональдс, mcdonalds
Тюменский McDonald’s возобновил поставки продукции Фото:
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Возобновлены поставки продуктов в тюменский McDonald’s. Об этом, на правах анонимности, URA.RU сообщил один из сотрудников сети ресторанов.

«В компанию пришло письмо, в котором говорится о возобновлении поставок продуктов в ресторан. Нормально хайпанули получается», — рассказал работник.

По мнению сотрудников, McDonald’s остался в выигрыше после заявления о приостановлении своей деятельности, продажи только выросли, людей меньше не стало. Пока официальной информации по «открытию» ресторанов ни у кого нет. «Раз поставки возобновилились — значит не закрываемся», — поделился мнением сотрудник. Получить официальный комментарий от сети ресторанов McDonald’s на момент публикации не удалось. В компанию был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский McDonald’s работает до «последней булки». Сеть ресторанов планировала продать все скоропортящиеся продукты и закрыться.

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Возобновлены поставки продуктов в тюменский McDonald’s. Об этом, на правах анонимности, URA.RU сообщил один из сотрудников сети ресторанов. «В компанию пришло письмо, в котором говорится о возобновлении поставок продуктов в ресторан. Нормально хайпанули получается», — рассказал работник. По мнению сотрудников, McDonald’s остался в выигрыше после заявления о приостановлении своей деятельности, продажи только выросли, людей меньше не стало. Пока официальной информации по «открытию» ресторанов ни у кого нет. «Раз поставки возобновилились — значит не закрываемся», — поделился мнением сотрудник. Получить официальный комментарий от сети ресторанов McDonald’s на момент публикации не удалось. В компанию был направлен письменный запрос. Ранее URA.RU писало о том, что тюменский McDonald’s работает до «последней булки». Сеть ресторанов планировала продать все скоропортящиеся продукты и закрыться. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нашему telegram-боту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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