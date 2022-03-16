Тюменский McDonald’s возобновил поставки продукции Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Возобновлены поставки продуктов в тюменский McDonald’s. Об этом, на правах анонимности, URA.RU сообщил один из сотрудников сети ресторанов.

«В компанию пришло письмо, в котором говорится о возобновлении поставок продуктов в ресторан. Нормально хайпанули получается», — рассказал работник.

По мнению сотрудников, McDonald’s остался в выигрыше после заявления о приостановлении своей деятельности, продажи только выросли, людей меньше не стало. Пока официальной информации по «открытию» ресторанов ни у кого нет. «Раз поставки возобновилились — значит не закрываемся», — поделился мнением сотрудник. Получить официальный комментарий от сети ресторанов McDonald’s на момент публикации не удалось. В компанию был направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменский McDonald’s работает до «последней булки». Сеть ресторанов планировала продать все скоропортящиеся продукты и закрыться.

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