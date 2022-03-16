Экс-полицейский из ЯНАО объявил голодовку из-за жилья

17 марта 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Мужчина объявил голодовку, потому что больше не видит другого выхода (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Пенсионер МВД, подполковник полиции в отставке Василий Антонов из Ноябрьска объявил голодовку, потому что считает, что остался без жилья по вине властей города. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что не видит других способов решения квартирного вопроса. «Власти никак не реагируют на мою проблему. Они просто отписывают письма. Последние два месяца я криком кричу, но меня никто не слышит. ОМВД проводит проверку по моему делу, процесс этот долгий. Я подозреваю, что часть документов вообще уничтожена. Исходя из ответа прокуратуры, который я получил, мне стало понятно, что ответ готовили даже не работники ведомства, а сотрудник департамента имущественных отношений. Скорее всего оно туда даже не дошло», — говорит Антонов. В письме, которое мужчина предоставил в редакцию URA.RU, он сообщил, что состоит на учете в УМВД России по ЯНАО на улучшение жилищных условий. С 2015 года стоит на учете на получение единовременной социальной выплаты. Таким образом, Антонов с семьей в составе трех человек, были признаны нуждающимися в жилье. Со своей стороны мэрия на условиях договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставила ему как сотруднику ОМВД по Ноябрьску помещение для проживания сроком на 5 лет. «Я больше не вижу никакого выхода, как объявить голодовку, потому 15 числа мне позвонили судебные приставы и сказали, что 28 марта я должен съехать. Это при том, что сейчас в суде находится на рассмотрении материал о пересмотре дела. Сейчас фактически идет оспаривание судебного решения. Но это никак не влияет на то, что меня заставляют покинуть помещение», — уточнил мужчина. Для выяснения обстоятельств редакция направила запрос в мэрию Ноябрьска, прокуратуру ЯНАО и правительство округа. На момент публикации комментарий удалось получить только от администрации муниципалитета. «В настоящий момент законного основания для заключения договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования на новый срок с семьей Антонова В. Н. у администрации Ноябрьска нет», — подчеркнули представители мэрии. Общий трудовой стаж Антонова в органах внутренних дел составляет почти 22 года. Из них 9 лет он отдал службе в ОМВД России по Ноябрьску. Там он занимал должности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных и заместителя начальника полиции. Также ему присвоено почетное звание «Ветерана труда». При этом, по неподтвержденным данным источников агентства, отставному полицейскому не могут предоставить жилье, так как его семья якобы имеет в собственности недвижимость в других регионах России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Пенсионер МВД, подполковник полиции в отставке Василий Антонов из Ноябрьска объявил голодовку, потому что считает, что остался без жилья по вине властей города. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что не видит других способов решения квартирного вопроса. «Власти никак не реагируют на мою проблему. Они просто отписывают письма. Последние два месяца я криком кричу, но меня никто не слышит. ОМВД проводит проверку по моему делу, процесс этот долгий. Я подозреваю, что часть документов вообще уничтожена. Исходя из ответа прокуратуры, который я получил, мне стало понятно, что ответ готовили даже не работники ведомства, а сотрудник департамента имущественных отношений. Скорее всего оно туда даже не дошло», — говорит Антонов. В письме, которое мужчина предоставил в редакцию URA.RU, он сообщил, что состоит на учете в УМВД России по ЯНАО на улучшение жилищных условий. С 2015 года стоит на учете на получение единовременной социальной выплаты. Таким образом, Антонов с семьей в составе трех человек, были признаны нуждающимися в жилье. Со своей стороны мэрия на условиях договора найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования предоставила ему как сотруднику ОМВД по Ноябрьску помещение для проживания сроком на 5 лет. «Я больше не вижу никакого выхода, как объявить голодовку, потому 15 числа мне позвонили судебные приставы и сказали, что 28 марта я должен съехать. Это при том, что сейчас в суде находится на рассмотрении материал о пересмотре дела. Сейчас фактически идет оспаривание судебного решения. Но это никак не влияет на то, что меня заставляют покинуть помещение», — уточнил мужчина. Для выяснения обстоятельств редакция направила запрос в мэрию Ноябрьска, прокуратуру ЯНАО и правительство округа. На момент публикации комментарий удалось получить только от администрации муниципалитета. «В настоящий момент законного основания для заключения договора найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования на новый срок с семьей Антонова В. Н. у администрации Ноябрьска нет», — подчеркнули представители мэрии. Общий трудовой стаж Антонова в органах внутренних дел составляет почти 22 года. Из них 9 лет он отдал службе в ОМВД России по Ноябрьску. Там он занимал должности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных и заместителя начальника полиции. Также ему присвоено почетное звание «Ветерана труда». При этом, по неподтвержденным данным источников агентства, отставному полицейскому не могут предоставить жилье, так как его семья якобы имеет в собственности недвижимость в других регионах России.