Медведев порассуждал о возможных итогах СВО

В России не возникает сомнений относительно результатов специальной военной операции. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции», — заявил Медведев на встрече с писателями и поэтами. Его цитирует telegram-канал «Единой Россией». Он отметил, что необходимо уделять внимание будущему, которое формируется, в том числе, благодаря тем, кто уже сегодня делится своими переживаниями о СВО.
Сегодня, 8 мая, председатель партии «Единая Россия» провел встречу с авторами литературных произведений и поэтами, посвященных специальной военной операции. В ходе беседы обсуждались вопросы поддержки представителей литературного сообщества, развитие патриотической и специализированной детской литературы, а также продвижение российских патриотических произведений за пределами страны.
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