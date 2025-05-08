Медведев порассуждал о возможных итогах СВО

Медведев: ни у кого из нас нет сомнений, кто победит в СВО
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Медведев отметил, что будущее формируется благодаря писателям, которые делятся переживаниями об СВО
Медведев отметил, что будущее формируется благодаря писателям, которые делятся переживаниями об СВО Фото:

В России не возникает сомнений относительно результатов специальной военной операции. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. 

«Ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции», — заявил Медведев на встрече с писателями и поэтами. Его цитирует telegram-канал «Единой Россией». Он отметил, что необходимо уделять внимание будущему, которое формируется, в том числе, благодаря тем, кто уже сегодня делится своими переживаниями о СВО.

Сегодня, 8 мая, председатель партии «Единая Россия» провел встречу с авторами литературных произведений и поэтами, посвященных специальной военной операции. В ходе беседы обсуждались вопросы поддержки представителей литературного сообщества, развитие патриотической и специализированной детской литературы, а также продвижение российских патриотических произведений за пределами страны.

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В России не возникает сомнений относительно результатов специальной военной операции. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.  «Ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции», — заявил Медведев на встрече с писателями и поэтами. Его цитирует telegram-канал «Единой Россией». Он отметил, что необходимо уделять внимание будущему, которое формируется, в том числе, благодаря тем, кто уже сегодня делится своими переживаниями о СВО. Сегодня, 8 мая, председатель партии «Единая Россия» провел встречу с авторами литературных произведений и поэтами, посвященных специальной военной операции. В ходе беседы обсуждались вопросы поддержки представителей литературного сообщества, развитие патриотической и специализированной детской литературы, а также продвижение российских патриотических произведений за пределами страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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