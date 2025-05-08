Трамп оценил прогресс в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе по Украине. По его словам, текущая динамика боевых действий существенно отличается от предыдущих этапов конфликта.
«Я думаю, мы добиваемся хорошего прогресса», — передает слова президента сайт Белого дома. Он также подчеркнул важность американского участия, которое предотвращает эскалацию.
Трамп вскоре проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ранее заявил сам президент США.
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