Трамп оценил прогресс в переговорах по Украине

Трамп: США добиваются прогресса в переговорах
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Трамп считает, что остановка спецоперации на Украине станет большим достижением в истории США
Трамп считает, что остановка спецоперации на Украине станет большим достижением в истории США Фото:

Президент США Дональд Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе по Украине. По его словам, текущая динамика боевых действий существенно отличается от предыдущих этапов конфликта.

«Я думаю, мы добиваемся хорошего прогресса», — передает слова президента сайт Белого дома. Он также подчеркнул важность американского участия, которое предотвращает эскалацию.

Трамп вскоре проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ранее заявил сам президент США.

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Президент США Дональд Трамп отметил значительные успехи в переговорном процессе по Украине. По его словам, текущая динамика боевых действий существенно отличается от предыдущих этапов конфликта. «Я думаю, мы добиваемся хорошего прогресса», — передает слова президента сайт Белого дома. Он также подчеркнул важность американского участия, которое предотвращает эскалацию. Трамп вскоре проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ранее заявил сам президент США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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