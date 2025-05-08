Депутат Гаврилов: пенсионная система РФ не отвечает интересам многодетных

Пенсионная система России не учитывает особенности многодетных семей, в которых мать зачастую не может себе позволить даже частичную трудовую занятость. Таким мнением с агентством поделился председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Современная пенсионная система в России устроена так, что требует от граждан накопления не только стажа, но и определенного количества пенсионных баллов. Но эти требования часто игнорируют особенности жизни многодетных семей», — уверен депутат. По словам Гаврилова, для женщин, воспитывающих трех и более детей, даже частичная занятость нередко превращается в трудную задачу. В результате они имеют недостающий трудовой стаж, который в дальнейшем влияет на право получения страховой пенсии.
Сейчас в России минимальный трудовой стаж для женщин составляет 15 лет. Собеседник агентства уверен, что пора понизить этот норматив для многодетных матерей. «Ведь уход за детьми — это тоже работа, хотя и не оформленная через трудовой договор», — говорит Гаврилов. Депутат считает, что подобные инициативы пока не стали законом, поскольку требуют переосмысления всей логики пенсионной системы. «Было бы разумно учитывать, что воспитание будущих налогоплательщиков имеет ценность не меньшую, чем участие в формальном рынке труда, — убежден он. Подробнее о том, почему в России до сих пор не снижены требования к трудовому стажу многодетных матерей, читайте в материале URA.RU.
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