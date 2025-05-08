08 мая 2025

Во Владивостоке начался парад Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Трансляцию парада ведут в официальном telegram-канале, созданном властями в честь праздника
Трансляцию парада ведут в официальном telegram-канале, созданном властями в честь праздника Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Во Владивостоке начался парад Победы, по центральной улице города маршируют военные. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Власти транслируют мероприятие в прямом эфире.

«Присоединяйтесь к трансляции Парада Победы во Владивостоке», — говорится в  telegram-канале правительства. Прямую трансляцию можно смотреть в четырех соцсетях, а также на местном телевидении.

Торжественный парад Победы уже прошел в Саратове. Самые яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU. Подробнее о том, как Россия отмечает 80-летие Победы — в сюжете агентства.

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Во Владивостоке начался парад Победы, по центральной улице города маршируют военные. Об этом сообщили в правительстве Приморского края. Власти транслируют мероприятие в прямом эфире. «Присоединяйтесь к трансляции Парада Победы во Владивостоке», — говорится в  telegram-канале правительства. Прямую трансляцию можно смотреть в четырех соцсетях, а также на местном телевидении. Торжественный парад Победы уже прошел в Саратове. Самые яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU. Подробнее о том, как Россия отмечает 80-летие Победы — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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